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“目的地婚礼”走红，洛阳城市民宿经济绽放多元生态
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.24 08:25
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　　门上贴着大红喜字、房间内摆放着风格喜庆的茶具……日前，在西工区的上阳宫唐文化主题酒店内，红红火火，一派喜庆景象。一对来自安徽的新人正在进行婚礼彩排，近期准备在旅行目的地洛阳许下终身之约。

　　家住安徽宣城的“95后”青年王一鸣与恋人相识3年，之所以选择“目的地婚礼”，他说，“我们只邀请双方父母参加，不是很注重婚礼的排场，更注重它带给我们的情绪价值，生活是我们两个自己的，与至亲、与天地共同做个见证已然足够。”

　　“我俩喜欢旅行，有好多地方想去，选一个地方办婚礼感觉很完美！”王一鸣说，他考察了很多酒店，上阳宫的唯美场景让他作了最终决定：当古色古香与浪漫喜事相遇，正是他们想要的感觉。

　　随着“目的地婚礼”走红，我市一些城市民宿推出了“婚礼一条龙”服务。

　　“听朋友说这里是很棒的结婚、订婚‘打卡地’。”市民李琦说，由于他们想办的中式婚礼，跟河洛古城古色古香的风格刚好契合，因此他订了一套别墅式民宿完成接亲环节。令他惊喜的是，城市民宿不仅提供婚房，还提供专业的婚庆、婚服、婚房布置等“一站式”服务，这让他很满意。

　　李琦说，双方父母可在前一天入住，为第二天拍摄、化妆等环节节省了时间、精力。别墅有七八个房间，每套别墅每天2000元至3000元，比单独为友人订酒店房间更划算。此外，婚礼仪式结束后，朋友们还能在民宿“轰趴”，这很符合年轻人的心意。

　　随着旅游婚恋目的地的多样化，新人越来越倾向于选择新奇有趣的地点举行婚礼，这促使民宿和婚恋产业加速融合，不仅为双方都带来了新商机，还成为洛阳文旅引客留客“金名片”。

　　“民宿与婚庆市场的联动，是城市民宿发展的有益补充。”洛阳城市民宿行业协会相关负责人说，民宿从业者要意识到，多元化发展才能助力民宿长期稳定盈利。面对同质化竞争，民宿从业者要从内容入手进行差异化竞争，让民宿从单纯的居住功能拓展到“民宿+”，结合特色文化与年轻人消费需求，因地制宜打造更独特的民宿产品。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 李思韵 实习生 张志慧）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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