“牡丹花都”洛阳全球AI创作者大赛受热捧！来自全球十余个国家的创作者参赛

近日，“牡丹花都”洛阳全球AI创作者大赛截止征稿。这场科技艺术盛会，收到了来自美国、法国、摩洛哥、韩国、印度尼西亚等十余个国家，以及浙江大学、郑州大学等国内高校700余个AI创作者团队和个人的3000余件参赛作品。这些AI绘画与视频作品跨越时空界限，以前沿科技诠释十三朝古都洛阳的千年文脉。

近日，“牡丹花都”洛阳全球AI创作者大赛截止征稿。这场科技艺术盛会，收到了来自美国、法国、摩洛哥、韩国、印度尼西亚等十余个国家，以及浙江大学、郑州大学等国内高校700余个AI创作者团队和个人的3000余件参赛作品。这些AI绘画与视频作品跨越时空界限，以前沿科技诠释十三朝古都洛阳的千年文脉。

本次大赛由中共洛阳市委宣传部、中共洛阳市委网信办指导，洛阳日报报业集团主办，洛阳国际传播中心、洛报融媒视觉梦工坊承办，海螺AI提供技术支持。赛事设立AI绘画、AI视频、AI未来场景设计三大主赛道，同步设立三大单项奖，彰显数字艺术创作价值。