最高气温31℃！洛阳未来一周多大风天气

根据最新气象资料分析，未来一周多大风天气。周一到周三最高气温将升至30℃左右，周中后期受强冷空气影响气温较前期明显下降，29日、30日凌晨最低气温将降至3℃左右。
根据最新气象资料分析，未来一周多大风天气。周一到周三最高气温将升至30℃左右，周中后期受强冷空气影响气温较前期明显下降，29日、30日凌晨最低气温将降至3℃左右。
根据最新气象资料分析，未来一周多大风天气。周一到周三最高气温将升至30℃左右，周中后期受强冷空气影响气温较前期明显下降，29日、30日凌晨最低气温将降至3℃左右。
具体预报
3月24日(周一)：晴天间多云，偏西风转偏南风3级到4级，气温14℃～29℃。
3月25日(周二)：晴天间多云，气温15℃～31℃。
3月26日(周三)：晴天到多云，偏南风3级夜里转西北风4级到5级，阵风7级～8级，气温14℃～30℃。
3月27日(周四)：多云间阴天，西北风5级左右，阵风7级～8级，气温10℃～22℃。
3月28日(周五)：多云转晴天，西北风3级左右，气温7℃～13℃。
3月29日(周六)：晴天间多云，西北风4级左右，阵风7级左右，气温3℃～14℃。
3月30日(周日)：晴天间多云，气温2℃～16℃。⑥
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