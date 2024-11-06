这个病通过呼吸道传播！洛阳公布10家定点医疗机构名单

3月24日是“世界防治结核病日”，我国今年的宣传主题为“全面行动 全力投入 全民参与 终结结核”，旨在贯彻社会共治理念，营造全民参与结核病防治工作、全民共享结核病防治成果的良好氛围，助力健康中国建设。22日，记者从洛阳市疾控中心获悉，洛阳市目前有10家结核病定点医疗机构，可提供结核病健康咨询服务。

3月24日是“世界防治结核病日”，我国今年的宣传主题为“全面行动 全力投入 全民参与 终结结核”，旨在贯彻社会共治理念，营造全民参与结核病防治工作、全民共享结核病防治成果的良好氛围，助力健康中国建设。22日，记者从洛阳市疾控中心获悉，洛阳市目前有10家结核病定点医疗机构，可提供结核病健康咨询服务。

结核病并未消失 可通过呼吸道传播

结核病由结核分枝杆菌引起，主要通过空气飞沫传播，咳嗽、打喷嚏、甚至大声说话，都可能让病菌扩散。

“许多人误以为结核病已消失，实则不然。2024年我市报告新发肺结核患者虽较2023年呈缓慢下降态势，但仍不容忽视。老年群体及免疫力低下人群仍是高危人群。”洛阳市疾控中心结核病预防控制所所长徐雅斐提醒，如果咳嗽、咳痰超过2周，低热盗汗、痰中带血、体重骤降，可能是肺结核的信号，早发现、早诊断、早治疗是关键。

徐雅斐介绍，近年来在新技术的助力下，结核病的诊断检测时间缩短至2小时，耐药结核病治疗方案得到不断优化，治愈率显著提升。自2019年起，洛阳肺结核治疗实行按病种付费政策，不仅可以减轻患者经济负担，还提高了医疗服务质量和管理效率，确保患者能够及时、规范的治疗。