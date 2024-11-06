国家级医疗资源落地洛阳 西交大二附院洛阳医院正式开诊

西安交通大学第二附属医院洛阳医院(伊滨院区)今日全面开诊，国家级医疗资源落地洛阳，洛阳打造国家区域医疗中心再结硕果！

3月23日，国家呼吸区域医疗中心——西安交通大学第二附属医院洛阳医院(伊滨院区)正式开诊！标志着洛阳在深度融入国家优质医疗资源布局中又落一字，未来将为洛阳及周边地区居民带来更加优质、便捷的医疗服务，让“大病不出省”的愿景照进现实。

开诊当天，西安交通大学第二附属医院骨科中心王伟、李浩鹏，呼吸与危重症医学科杨栓盈、史红阳，心血管内科薛嘉虹，内分泌科徐静，胸外科刘士源，普通外科刘阳，神经内科卜宁，消化内科赵刚，妇产科尉春燕，小儿内科李丹，耳鼻咽喉头颈外科祝康等国内知名专家在院坐诊，为患者提供优质诊疗服务。

“我家就在伊滨区，以前看病要跑很远，以后家门口就能挂上名医号，可方便多了。”“医院宽敞，无论坐电梯还是看病，都不用再人挤人。”“好停车，好感度直接拉满。”“医生很负责，护士也都很热情。”……现场，不少来西安交通大学第二附属医院洛阳医院(伊滨院区)就诊的患者，言语间透露出满满认同感。