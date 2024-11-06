最高气温将冲至30℃！未来几天洛阳风力较大

今天，我们迎来了春分节气。春分到，真正气象意义上的春天也就到了。此时春暖花开，桃红柳绿，燕语莺啼。

今天，我们迎来了春分节气。春分到，真正气象意义上的春天也就到了。此时春暖花开，桃红柳绿，燕语莺啼。

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来几天洛阳市天气晴好，气温回升，多大风天气。

具体预报如下：

今天夜里：晴天。

21日(周五)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温9℃～24℃。

22日(周六)：晴天到多云，西北风3级～4级，气温10℃～25℃。

23日(周日)：多云转晴天，偏西风4级左右，气温11℃～25℃。

24日(周一)：晴天间多云，气温12℃～29℃。

25日(周二)：晴天转多云，气温13℃～30℃。

26日(周三)：多云，西北风5级左右，气温12℃～25℃。

27日(周四)：多云到晴天，西北风5级左右，阵风7级～8级，气温7℃～22℃。

（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 陈嘉豪 通讯员 郭铭博 文/图）