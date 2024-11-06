点赞！洛阳正加快打造一批理念新、功能全、服务暖的家长驿站

20日11时许，洛阳市伊滨区枫叶路小学家长驿站内，已有不少家长在等候孩子放学。

20日11时许，洛阳市伊滨区枫叶路小学家长驿站内，已有不少家长在等候孩子放学。

“有了家长驿站，我们再也不用怕日晒雨淋，还能有个看书聊天的地方，美得很！”说起家长驿站，陈开元赞不绝口。

回忆起之前接送孩子的场景，陈开元有些无奈：“一遇到下雨天，马路两边的店铺里都是躲雨的家长，人又多又乱，一不留神就找不到自家孩子了。”

聚焦家长接送孩子的现实需求，去年以来，洛阳依托多所学校周边空地建设家长驿站，为家长提供休憩场所，搭建起家校共育平台。

去年10月，伊滨区枫叶路小学家长驿站建成投用。该驿站距离校门20米左右，占地约192平方米，设置家校沟通区、亲子共读区、互学互助区、温暖爱心区、教育面对面咨询区等，配有桌椅、纯净水、共享雨伞、书籍报刊等物品，全面提升家长等待的舒适度、便利性。

“孩子在家写作业磨磨蹭蹭怎么办”“孩子偏科严重该怎么提升”“孩子在学校不喜欢跟同学交流是什么原因”……在教育面对面咨询区，不少家长围坐在值班老师魏永辉身边，向他提出教育的困惑和难点。魏永辉一一耐心解答，并提出长期可行的建议、方法。

“我们现在有4名专业的家庭教育指导老师，轮流到家长驿站为家长和学生答疑解惑，帮助家长科学教育、学生快乐成长。”枫叶路小学副校长李娜介绍。学校还联动法律、卫生、文艺等多方资源，邀请教育专家、心理健康教研员，广泛开展家长课堂、心理健康教育等活动，打造家校社共育新阵地。

随着放学铃声响起，不少学生走进了家长驿站，看书、写作业、玩游戏，十分热闹。

陈开元的儿子从校门出来就直奔驿站。“我俩约定好，放学直接在驿站里碰面，这样就不怕找不到彼此了。”陈开元说。

除了便于等待、交流的家长休息区，驿站建设过程中还融入市场化思维和运营理念，配套建设了便利店，售卖文具等学生用品，经营所得用于补贴维持驿站运营，从而实现可持续发展。

“目前，全市已建成家长驿站10个、在建3个。”洛阳市住建局有关负责同志介绍，下一步，将持续推动家长驿站建设，积极探索驿站建设的好机制、好模式，让更多家长享受到家长驿站这一民生实事带来的获得感幸福感安全感。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 赵晨熹 实习生 施亦格 文/图）