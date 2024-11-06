洛阳市举行文化科技卫生“三下乡”集中示范活动

20日，2025年洛阳市文化科技卫生“三下乡”集中示范活动在嵩县举行。 20日，2025年洛阳市文化科技卫生“三下乡”集中示范活动在嵩县举行。 活动围绕文化下乡、科技下乡、卫生下乡“三下乡”内容，聚焦医疗、养老、教育、就业、政策等当前农村群众急难愁盼问题，改进创新“三下乡”集中示范活动形式，采取“品牌+项目+服务”全链条模式，推出“线上+线下”系列惠民活动，推动优质资源下沉乡村，提升农民科学文化素质、健康水平和致富能力，让群众畅享智慧生活，助力乡村全面振兴。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 施亦格 文/图）