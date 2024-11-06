19日，市委书记江凌与来洛考察的小米产业投资管理有限公司总经理孙昌旭举行工作会谈，就开展产业投资合作进行务实交流。

开展产业投资合作 推动互利共赢发展

江凌与小米产业投资管理有限公司总经理孙昌旭举行工作会谈

19日，市委书记江凌与来洛考察的小米产业投资管理有限公司总经理孙昌旭举行工作会谈，就开展产业投资合作进行务实交流。

双方认为，洛阳是全国重要的先进制造业基地，产业基础好，创新能力强，交通区位优越，已经培育形成了新能源、新材料、智能装备等一批具有全国影响力和竞争力的优势产业集群。小米是消费电子及智能制造领域的头部企业，拥有强大的科技创新和产业整合能力，企业生态链与洛阳产业链拥有很高的契合度。当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，催生了许多产业发展新赛道。双方携手开展产业链关键环节投资布局和协同创新，推动产业资源跨区域整合，有利于提升企业产业链供应链韧性和安全水平，有利于推动洛阳产业与新赛道头部企业深度合作，符合双方共同利益。

双方表示，将发挥各自优势，加强沟通对接，聚焦产业发展新赛道，创新产业投资合作模式，积极推动在新能源汽车关键零部件、智能家居等领域产业合作和协同创新，以资本布局构建产业生态，以互联网思维推动制造业升级，共同挖掘洛阳产业富矿，携手实现互利共赢发展。

市领导王军、潘开名等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)