加强“工会+法院”诉调对接 助推劳动关系和谐稳定

昨日，市总工会、市中级人民法院劳动争议多元共治工作第一次联席会议召开。

昨日，市总工会、市中级人民法院劳动争议多元共治工作第一次联席会议召开。

会议强调，要提升政治站位，深刻认识到做好劳动争议多元共治，源头化解劳动争议对维护职工合法权益、社会稳定、和谐劳动关系及市域社会治理的重要意义。要加强协作配合，推动“工会+法院”联席会议制度落实落细，完善诉调对接工作程序，加强调解队伍建设，提高调处效率。要积极探索创新，在调解平台、数智赋能、资源整合、推进机制上创新举措，提高多元化解水平。要狠抓工作落实，加强组织领导、明确目标计划、用好政策规定，推动各项部署落地落实，合力打造劳动争议多元化解的“洛阳样本”，为现代化洛阳建设提供更有力的服务保障。

会上，西工区总工会、西工区人民法院、洛龙区总工会、洛龙区人民法院作经验交流。

市人大常委会副主任、市总工会主席安颖芳，市中级人民法院院长徐哲等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖）