@洛阳考生：信息采集即将开始 事关初中学业水平考试

今日，“洛阳市教育局”官微发布消息称，2025年初中学业水平考试考生基本信息采集工作将于4月6日8:30至7日18:00进行。

今日，“洛阳市教育局”官微发布消息称，2025年初中学业水平考试考生基本信息采集工作将于4月6日8:30至7日18:00进行。 今日，“洛阳市教育局”官微发布消息称，2025年初中学业水平考试考生基本信息采集工作将于4月6日8:30至7日18:00进行。具体内容如下： 考生资格条件 1.有洛阳市城市区户籍，但学籍在异地的初中应届毕业生或初中往届毕业生。 2.无洛阳市城市区户籍，但父母在洛阳城市区有房产或有居住证的考生。 信息采集地点 依照属地管理原则，考生本人携带验审证件到户籍、房产或居住证对应城市区的信息采集点进行信息采集。 1.涧西区 地址：洛阳市联盟路初级中学(原洛阳市第二十三中学)(涧西区联盟路18号) 联系电话：69997389 62226686 2.西工区 地址：洛阳市第一高级中学第一附属初级中学(原洛阳市第二十六中学)(西工区解放路23号) 联系电话：63892356 62316169 3.老城区 地址：老城区九龙鼎北坛角小学院内老区政府五楼 联系电话：63999667 4.瀍河回族区 地址：洛阳市华林初级中学(原洛阳市第三十六中学)(瀍河回族区华林路47号) 联系电话：63531778 63508668 5.洛龙区 地址：洛阳市行知初级中学(原洛龙区第一初级中学)(洛龙区关林路与通济街交叉口向南200米) 联系电话：63213849 65151568 6.伊滨区 地址：洛阳魏书生中学(伊滨经开区枫叶路与提驾庄街交叉口) 联系电话：13849952228 信息采集时验审的证件 1.考生户口本、身份证； 2.无洛阳市城市区户籍，还需持房产证(购房合同)或居住证(暂住证)。 缴费标准 1.报名费每生10元(含信息采集，除此之外不得收取任何形式的费用)。 2.考务费每生每科4元(理、化、生实验操作测试为三科)。 特别说明 未参加生物、地理考试的学生需参加补考；已经取得的生物、地理成绩有效，无需补考。⑥