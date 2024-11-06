“2025年洛阳市食品行业入企服务月”系列活动启动

日前，“2025年洛阳市食品行业入企服务月”系列活动正式启动。活动将通过强化产学研对接推进洛阳消费名品方阵(食品)建设，助力“舌尖上的洛阳”高质量发展。

日前，“2025年洛阳市食品行业入企服务月”系列活动正式启动。活动将通过强化产学研对接推进洛阳消费名品方阵(食品)建设，助力“舌尖上的洛阳”高质量发展。

此次活动由市工信局牵头，联合河南科技大学、市预制菜产业发展专家委员会、市餐饮与饭店行业协会等单位举办。活动将持续约一个月时间，分为入企调研、行业交流、消费名品推介等阶段。

在入企调研阶段，面向全市近20家重点食品企业，市工信局将组织河南科技大学食品与生物工程学院、市餐饮与饭店行业协会、市预制菜产业发展专家委员会的专家学者，到生产一线深入调研，并根据专家意见建议，围绕数字化助力“增品种、提品质、创品牌”战略落实，聚焦企业产品升级、质量提升、品牌提升等方面开展座谈。

在交流和推介阶段，我市将强化食品企业与高校对接，组织产学研对接座谈交流会和产品创新交流会，同时结合洛阳消费名品方阵发布，谋划组织全市食品行业创新产品宣传推介活动。

食品产业是国民经济支柱和保障民生的基础产业。依托系列活动，后续我市将进一步抢抓国家和全省发展食品产业机遇，持续构建多链条、多业态支撑产业格局，推动全市食品企业“智改数转”，积极赋能“舌尖上的洛阳”创新升级。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 张克治)