“消保”进校园 食堂变课堂

“贷”走青春饭、榨干生活费，反诈不做“糊涂面”，反诈拒贷、守护“盘中餐”……近日，洛阳文化旅游职业学院联合中国银行洛阳分行，实施“食”尚金融行——“3·15”金融消费者权益保护之校园食堂护航计划。 “贷”走青春饭、榨干生活费，反诈不做“糊涂面”，反诈拒贷、守护“盘中餐”……近日，洛阳文化旅游职业学院联合中国银行洛阳分行，实施“食”尚金融行——“3·15”金融消费者权益保护之校园食堂护航计划，在食堂设置简洁活泼的彩色标语，张贴校园贷、电信诈骗等真实案例桌贴，开展线上答题赢好礼活动，引导学生们主动学习金融知识，提升金融素养和反诈防骗能力。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 施亦格 摄)