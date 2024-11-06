天气回暖 未来一周洛阳最高气温升至20℃+

根据最新气象资料分析，未来一周我市天气晴好，气温回升。受多股冷空气影响，多大风天气。
根据最新气象资料分析，未来一周我市天气晴好，气温回升。受多股冷空气影响，多大风天气。
根据最新气象资料分析，未来一周我市天气晴好，气温回升。受多股冷空气影响，多大风天气。
具体预报如下：
今天夜里：晴天间多云。
17日(周一)：晴天间多云，西北风4级左右，气温1℃～16℃。
18日(周二)：晴天间多云，气温2℃～16℃。
19日(周三)：晴天间多云，气温3℃～20℃。
20日(周四)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温4℃～22℃。
21日(周五)：晴天间多云，西北风4级左右，气温5℃～22℃。
22日(周六)：晴天到多云，西北风3级～4级，气温5℃～23℃。
23日(周日)：晴天间多云，气温6℃～24℃。⑥
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