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洛阳市非煤矿山安全生产重点任务确定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.16 19:20
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　　力争3个非煤矿山安全生产重点县“摘帽”，确保“头顶库”综合治理6月底前如期销号……近日，洛报融媒记者从洛阳市非煤矿山安全生产工作会议上获悉，洛阳市今年将以安全生产治本攻坚三年行动为主线，紧盯三类风险防范，完成四项重点任务，加快推动非煤矿山安全治理模式向事前预防转型。

　　三类风险防范

　　防范重点作业风险。落实采用单绳缠绕式提升机的矿井单次提升人数不得超过9人、矿山单一工作地点作业人数不得超过9人相关规定，减少同一时间作业人数，降低人员暴露风险，严防较大及以上事故发生。

　　防范重点企业安全风险。重点监管采深超800米的非煤矿山、基建矿山、停工停产矿山、“小露天”和高陡边坡露天矿等企业，深入开展基建矿山“三同时”起底行动，对超批复期限建设、以采代建、超层越界的一律严肃查处或依法移交。

　　防范重点时段安全风险。加强牡丹文化节、五一、十一等重点节假日以及汛期等重点时段安全监管。

　　四项重点任务

　　重点县转型。栾川县、洛宁县、嵩县制定“一县一策”攻坚方案，深入查找问题短板，大力推进矿山转型升级，提升辖区矿山安全水平，力争3个非煤矿山安全生产重点县全部。

　　“头顶库”退出。栾川县、嵩县等地要统筹做好群众下游搬迁和临时迁移，今年6月底前全面完成“头顶库”和参照“头顶库”综合治理。

　　规模化提升。退出一批经济效益差、安全风险高的矿山企业，打造一批具有管理和技术优势的大中型企业。

　　智能化建设。用好“两新”等国家政策，稳步推进矿山智能化建设，2025年年底前所有正常生产建设矿山基本实现智能化。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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