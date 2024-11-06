2025年3·15国际消费者权益保护日暨“全民齐反诈 守护幸福家”主题活动启动

3月15日上午，2025年3·15国际消费者权益保护日暨“全民齐反诈 守护幸福家”反诈主题宣传活动启动仪式在洛阳新地标——洛阳城市阳台中原明珠塔南广场举办。

该活动由洛阳市打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室指导，洛阳市反电信网络新型违法犯罪中心、中国人民银行洛阳市分行、国家金融监督管理总局洛阳监管分局、洛阳日报报业集团主办，洛阳市总工会、洛阳市公安局西工分局、洛阳市银行业协会协办，洛阳网、交通银行洛阳分行承办。

洛阳市西工区副区长、西工公安分局党委书记、局长薛耀辉在致辞中表示，近年来，电信网络诈骗手段层出不穷，花样不断翻新，西工区将着力构建“打防结合、防范为先”反诈工作格局，全面夯实各级各部门主体责任，加强与辖区各金融机构、通信运营商的协作，全面落实“打、防、管、控、宣”一体化推进，切实形成强大工作合力，全力以赴维护人民群众的财产安全和合法权益。

国家金融监督管理总局洛阳监管分局副局长刘亮亮表示，金融消保事业需要全社会共同发力，各金融机构要当好“主力军”，行业协会要架好“连心桥”，此外，广大市民也要争当“明白人”，牢记“三不原则”——不轻信高息诱惑、不透露个人信息、不参与非法集资，共同守护好“钱袋子”。

“开展反诈主题宣传活动，旨在通过深入、广泛的宣传，提高市民的防骗意识和识诈能力，最大限度减少电信网络诈骗犯罪的发生。”洛阳市打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室主任，市公安局刑侦支队党委书记、支队长邢彦涛发出倡议，共同营造全民反诈格局、努力提高群众识骗能力、人人争当反诈志愿者，要让反诈宣传走进千家万户，实现家喻户晓，共筑反诈铜墙铁壁，为实现“无诈洛阳”而不懈努力。

活动现场，交通银行洛阳分行作为“主力军”的代表，接过汇聚了多方力量，象征着“反诈同行、你我同心”的全民反诈火炬，这也意味着，2025年“全民齐反诈 守护幸福家”反诈主题宣传活动的接力棒开始传递。

该行相关负责人表示，作为活动承办单位之一，交通银行洛阳分行将多措并举，聚焦“保障金融权益助力美好生活”主题，积极履行社会责任，切实提升消费者金融素养和金融风险防范意识，在各营业网点积极运用智能设备广泛宣传。同时，聚焦“一老一少一新”等重点群体，延伸服务半径，深入社区、广场、学校、医院、养老院、养老中心等场所开展形式多样的金融教育、反诈宣传活动。

随后，洛阳市打击治理电信网络诈骗工作协调机制办公室主任，市公安局刑侦支队党委书记、支队长邢彦涛，洛阳市西工区副区长、西工公安分局党委书记、局长薛耀辉，中国人民银行洛阳市分行支付结算科科长聂青桥，国家金融监督管理总局洛阳监管分局副局长刘亮亮，洛阳市总工会党组成员、副主席陈剑锋，交通银行洛阳分行党委委员、副行长孙成，洛阳日报报业集团党委委员、副社长李燕锋共同放飞大屏上的反诈主题风筝——2025年“全民齐反诈 守护幸福家”反诈主题宣传活动正式启动。

启动仪式现场设置40余个展位，为到场市民提供金融消保、反诈等咨询服务。

今天，是“3·15”国际消费者权益保护日，为宣传金融支持提振和扩大消费、金融机构维护消费者合法权益，各家金融机构积极和群众互动，开展了“一对一讲解金融消保知识”“金融套圈圈”“消保方言大喇叭”“有奖互动”等活动普及金融消保知识，部分展位还通过提供沉浸式金融知识宣教体验，吸引众多市民参与。

同时，围绕“全民齐反诈 守护幸福家”主题，启动仪式还创新采取反诈主题风筝等元素，邀约部分到场市民参与互动，放飞反诈主题风筝，寄托幸福生活愿景。

为进一步落实活动效果，启动仪式提前策划，在3月13日、14日通过小程序有奖答题活动，吸引7000多名网友参与；并在活动现场发布2025洛阳反诈主题曲《全民齐反诈》，融入原创相声《反诈有我》等一系列精品演出节目，让市民在轻松愉快的氛围中学习反诈知识；本场启动仪式还在洛阳网视频号全程直播，采取现场互动有奖问答，吸引现场市民参与，并吸引1.2万人次观看……

在2025年“全民齐反诈 守护幸福家”反诈主题宣传活动接下来的线上、线下活动中，这样的创新举措将不断涌现。

据了解，通过不断优化升级，活动围绕“一老一少一新”定位，将在多个重大节点及牡丹文化节、暑期、年底等重要阶段，对活动场景、内容、形式进行针对性的创新升级，并将走进文旅景区、高校、厂矿、企业、社区等，更好地覆盖目标人群，以常态化动作增加活动粘性、深化反诈宣传，并将以IP征集、通讯员招募等创新举措，持续丰富活动体验，形成浓厚宣传氛围。

接下来， IP征集等亮点内容将全面展开，敬请关注。