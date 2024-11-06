重磅！洛阳医保基金“即时结算”首单落地

14日上午，洛阳医保部门在河南百家好一生医药连锁有限公司伊川县林溪公馆店完成洛阳首笔医保基金“即时结算”业务。

14日上午，洛阳医保部门在河南百家好一生医药连锁有限公司伊川县林溪公馆店完成洛阳首笔医保基金“即时结算”业务。由传统“按月申报、次月拨付”升级为“按日或按周对账、即时结算”，标志着洛阳医保支付迈入“快结”时代。

据了解，实施“即时结算”后，医保基金结算将从原来的按月拨付变成日结拨付，医药机构资金回笼周期大大缩短，可有效缓解医药机构的药品采购资金压力，推动医药机构加快向药品供应商回款，预计可带动洛阳区域医药流通企业资金周转率提升40%，为构建健康可持续的医药供应链注入新动能。

洛阳市医保局相关负责人说，医保基金“即时结算”有望短期内在全市定点医保机构全面实现。下一步，他们将在总结经验的基础上，针对“即时结算”改革中出现的新问题，及时研究解决，推动结算拨付流程更加便捷，医保基金支出更加安全高效。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 实习生 高文萱 通讯员 刘雷）