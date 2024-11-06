洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

重磅！洛阳医保基金“即时结算”首单落地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.15 19:31
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　14日上午，洛阳医保部门在河南百家好一生医药连锁有限公司伊川县林溪公馆店完成洛阳首笔医保基金“即时结算”业务。由传统“按月申报、次月拨付”升级为“按日或按周对账、即时结算”，标志着洛阳医保支付迈入“快结”时代。

　　据了解，实施“即时结算”后，医保基金结算将从原来的按月拨付变成日结拨付，医药机构资金回笼周期大大缩短，可有效缓解医药机构的药品采购资金压力，推动医药机构加快向药品供应商回款，预计可带动洛阳区域医药流通企业资金周转率提升40%，为构建健康可持续的医药供应链注入新动能。

　　洛阳市医保局相关负责人说，医保基金“即时结算”有望短期内在全市定点医保机构全面实现。下一步，他们将在总结经验的基础上，针对“即时结算”改革中出现的新问题，及时研究解决，推动结算拨付流程更加便捷，医保基金支出更加安全高效。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 实习生 高文萱 通讯员 刘雷）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
    抓住春季黄金期！中医调理帮助孩子“蹿个儿”
        春天万物生长，也是孩子长高的黄金期。儿科医生提醒：此时阳气升发，通过中医调理，不仅能助孩子“蹿个儿”...
  • ·中医护理专科门诊亮相洛阳，特色服务惠及市民
  • ·防噎食保命指南：这些吃饭细节每个家庭都要知道
  • ·春季养肝可以吃逍遥丸吗？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 相关部门回应！洛阳将暂缓九都路...
  • 定了！洛阳主城区将延长供暖至3月...
  • 最新！洛阳两级法院执行局局长或...
  • 市委召开专题会议 研究龙门石窟保...
  • 因玄武门大街施工，洛阳多条城际...
  • 洛阳多区发布中小学违规办学行为...
  • 未来几天洛阳风力增强 气温走低
  • 缴费期延长！事关洛阳灵活就业人...
  • 雕鸮夜间飞进鸽棚受伤 洛阳警民联...
  • 央媒观洛 | 中国“三蹦子”，凭啥...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    桃花开了

    五龙沟杏花盛开

    紫翅椋鸟

    喜鹊报春
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605