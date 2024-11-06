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洛阳：多措并举 助力民营企业蓬勃发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 光明日报客户端 2025.03.15 11:03
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　　近日，由河南省委统战部主办的新闻媒体“走民企 看发展 提信心”系列采访活动走进河南省洛阳市偃师区，探寻当地民营经济快速发展的核心所在。

记者团在河南通达电缆股份有限公司参观采访

　　洛阳市委统战部相关负责人表示，他们把服务民营企业摆在突出位置，从加强民营企业家队伍建设、行业协会商会建设和构建亲清政商关系等方面入手，为企业排忧解难，持续优化营商环境，为民营经济高质量发展营造良好环境。

　　据悉，为了提升服务软实力，洛阳市坚持强化政治引领、机制建设、平台建设和队伍建设，通过梳理汇总国家、省、市出台的惠企政策，发布资金支出、奖金奖励、费用减免等103项支持政策，用足用好惠企政策。

　　此外，洛阳市还搭建法律护企平台，与洛阳市法院、商协会建立了沟通联动机制，成立了商事调解工作室，为民营企业提供了便捷、高效的法律服务。社会服务平台的搭建更是有效带动群众增收致富。

　　2023年，洛阳市组织2081家民营企业参与兴建乡村振兴项目3020个，投资165亿余元，惠及1539个村。

　　服务质效提升，使洛阳市民营经济发展更添动力。在“中国三轮之都”洛阳市偃师区，记者看到，生产线上的工人们正有条不紊地组装三轮摩托车，平均每15分钟下线一辆。2023年，偃师区三轮摩托整车产销量近40万台，行业销售收入约45亿元。

　　依托偃师区的大力支持和良好的营商环境，普莱柯生物工程股份有限公司一直致力于生物制品的研发与生产，不断推出具有自主知识产权的新产品，在动物疫病防控领域取得了显著成就。该公司先后承担了科技部863计划、国家科技支撑计划、国家发改委高技术产业化专项、河南省重大科技专项等，不仅为养殖业提供了可靠的保障，也为行业树立了标杆。

　　中州时代新能源生产基地则凭借其领先的新能源技术和高效的生产流程，迅速在市场上占据一席之地。该基地的发展不仅带动了相关产业链的协同进步，还和偃师互利共赢，为偃师的能源转型和可持续发展注入了强大动力。

　　河南通达电缆在电线电缆领域持续深耕，以高品质的产品和优质的服务赢得了市场的广泛认可。公司不断加大研发投入，提升产品性能，积极拓展国内外市场，成为行业内的佼佼者。

　　洛阳兰迪玻璃机器股份有限公司专注于玻璃深加工设备的研发与制造，公司不断推动技术创新，提高生产效率，为玻璃行业的发展提供了有力支持。在高性能节能新材料领域，兰迪推出了全球第一块商业化应用钢化真空玻璃，并建成了全球第一条连续式智能化钢化玻璃生产线，率先实现了钢化真空玻璃的产业化。

　　这些民营企业的蓬勃发展，离不开当地政府的大力支持和良好的营商环境。偃师区通过出台一系列优惠政策、提供优质服务，为企业解决了发展中的难题，激发了企业的创新活力和发展潜力。

　　洛阳市委统一战线工作领导小组积极发挥民营经济工作联席会议机制作用，实现对全市民营经济发展重大问题的统筹协调与高效解决。2023年，洛阳市成功召开5次联席会议，有效回应了民营企业的合理诉求，破解了发展难题。同时，洛阳市还构建助企服务机制，通过搭建与发改、工信、科技等部门的沟通平台，为民营企业提供更加高效、便捷的服务。

　　2024年，洛阳市民营经济发展局的成立，更是进一步优化了民营经济发展服务机制，有利于更好地发挥党委、政府和社会组织联系民营经济人士的桥梁纽带作用。(光明日报全媒体记者 丁艳 通讯员 郭津杭)①
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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