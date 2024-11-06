昨日，市工商联十三届三次执委会议召开，深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，传达学习中央、省委、市委有关会议精神，总结工作、分析形势、部署任务。市委常委、统战部部长韩治群出席会议并讲话。

昨日，市工商联十三届三次执委会议召开，深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，传达学习中央、省委、市委有关会议精神，总结工作、分析形势、部署任务。市委常委、统战部部长韩治群出席会议并讲话。

2024年，市工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“两个健康”工作主题，不断推动工商联事业再上新台阶。今年，市工商联将进一步强化思想政治引领，持续提升民营企业家素质，开展精准助企服务，推动商协会建设水平提升，为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。

韩治群指出，习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话，充分肯定了民营经济发展取得的重大成就，对促进民营经济健康发展、高质量发展作了全面部署，释放出支持民营经济发展壮大的强烈信号。要准确把握当前形势任务，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，保持发展定力，增强发展信心，扎实落实促进民营经济发展的各项政策措施，推动全市民营经济高质量发展。要凝聚强大共识和合力，全市工商联系统和广大民营企业家要做到同题共答、同频共振、同向发力，坚定发展信心、厚植家国情怀，在推动政策落实、协同联动、高质量发展上汇聚强大合力。各级工商联要积极彰显担当作为，强化思想政治引领，引导广大民营经济人士始终同党想在一起、站在一起、干在一起。广大民营经济人士要顺应产业发展趋势，积极融入全市发展大局，不断开创现代化洛阳建设新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 李杰)