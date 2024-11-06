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清化坊古镜（河洛怪奇）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.02.27 09:22
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　　编者按

　　自古以来，大人孩子都爱听故事，史书中的故事有如正餐，文言小说里的故事恰似零食，咱们说河洛历史，不妨时不时配上一点零食，增添几分趣味。即日起开设《河洛怪奇》栏目，挑拣一些与河洛历史及知名人物有关的志人、志怪、传奇小故事与您分享。

　　清代徐松在《唐两京城坊考》中介绍东京(一名东都)清化坊时，列举了几个地标：“左金吾卫(官署)，弘道观，恒州刺史、建昌公王义童宅，废宅，旅舍，都亭驿。”关于“废宅”，唐代《博异志》有段故事。

　　天宝年间，金陵富家子陈仲躬携重金赴洛阳求学，租住在清化坊一处宅院。院中古井甚大，传闻常溺死人。仲躬自恃独居，无所惧，闭门苦读，月余，忽闻来取水的邻家少女坠井身亡。他好奇窥探井口，竟见水中有一张绝色女子的脸，以红袖掩面微笑。仲躬顿觉神魂颠倒，踉跄后退：“这就是古井索命之由！”

　　数月后大旱，井水一夜枯竭。清晨忽有绿衣女子叩门，正是井中所见之人。她自称敬元颖，含泪道出隐情：“此井下困有毒龙，好食人血，自汉以来已杀三千七百人。我本是一面古镜，唐初坠井后被毒龙奴役，变幻无常，诱人投井，供龙所食。昨夜天神召集天下龙神，毒龙暂离，井水方涸。郎君若能命人淘净此井，我便可解脱。”说完她就消失了。

　　仲躬当即雇人下井，果真在淤泥中寻得一面古铜镜。当夜，元颖现身拜谢：“我乃春秋乐师师旷所铸十二镜中的第七面。贞观年间因许敬宗婢女失手落入此井，受毒龙所困。承蒙相救，请郎君速离此宅！”仲躬为难：“我花重金租住此宅，仓促何往？”元颖笑道：“郎君只管收拾行装。”

　　次日清晨，牙人竟主动带新房主上门，以同等价格请仲躬移居立德坊新宅。三日后，清化坊古井无故自崩，房屋也随之塌陷。仲躬后逢战事屡立奇功，官运亨通，皆似得古镜庇佑。镜背刻有二十八字蝌蚪文，译作：“维晋新公二年七月七日午时，于首阳山前白龙潭铸成此镜，千年后世。”镜鼻正中铭“夷则之镜”——多亏正直之士，宝镜重见天日。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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