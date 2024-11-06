西汉最大的工商业城市

西汉初立，以洛阳为都城，旋即迁都长安。汉初，刘邦在翦除异姓诸侯王的同时，大封刘姓宗族，实现了刘氏家天下。西汉迁都长安后，洛阳实际处于陪都地位。西汉实行郡国并行的行政区划制度，在诸多郡国中，以洛阳为郡治的河南郡领县最多、人口最众。西汉末年，洛阳人口比长安多8.6万，是当时最大且最发达的工业城市，工商业人口是城市人口主体。

西汉初立，以洛阳为都城，旋即迁都长安。汉初，刘邦在翦除异姓诸侯王的同时，大封刘姓宗族，实现了刘氏家天下。西汉迁都长安后，洛阳实际处于陪都地位。西汉实行郡国并行的行政区划制度，在诸多郡国中，以洛阳为郡治的河南郡领县最多、人口最众。西汉末年，洛阳人口比长安多8.6万，是当时最大且最发达的工业城市，工商业人口是城市人口主体。

异姓诸侯王的命运终章

刘邦于南宫论“三杰”的酒宴上，听闻齐王田横自刎的消息。项羽败亡后，田横率五百部众避居海岛。刘邦派人召他回来，称回来可封王封侯，否则即刻发兵剿灭。田横无奈，带两名随从前往，行至离洛阳30里的尸乡驿时自刎。刘邦见田横头颅感慨万分，怆然涕下，赞其贤能，命田横的两名随从为统领千人的都尉，以王者之礼厚葬田横。田横下葬后，两名随从随即在墓旁自尽。消息传至海岛，岛上五百壮士也全部自杀殉义。

田横之死，加深了刘邦对韩信的厌恶与猜忌。楚汉战争时，田横主要抗楚，刘邦派郦食其游说，田横已表示归汉，韩信却为争功攻入齐国，致使郦食其被烹杀。齐国联合楚国反击，韩信获胜后逼刘邦封其为齐王。公元前202年十月，刘邦约韩信、魏相国彭越围攻项羽于垓下，二人不至。刘邦依张良之计为二人划定封地，二人才引兵前来，最终在垓下灭项羽。因此，韩信不死，刘邦寝食难安。次年十月，刘邦以有人告发韩信谋反为由，伪游云梦泽(今湖北京山南)诱捕韩信。韩信感叹：“果真如人们所说‘狡兔死，走狗烹；高鸟尽，良弓藏；敌国灭，谋臣亡’。如今天下已定，我本该遭烹杀！”刘邦将其押至洛阳，降为淮阴侯。

汉高帝十年(公元前197年)年底，代相国陈豨遭人诬陷，无法自证清白，起兵反汉。刘邦亲征，吕后污蔑韩信与陈豨私通，诱杀韩信并诛其三族。刘邦从平叛陈豨的军中回到洛阳，得知韩信已死，既高兴又怜悯。

汉初功臣中，被刘邦诛杀的不只韩信，还有燕王臧荼、梁王彭越、淮南王英布等，罪名皆为谋反。其中，梁王彭越之冤尤为突出。刘邦最初起兵时，彭越曾率兵援助。垓下之战，彭越率全军与刘邦会师，大破楚军，项羽身死。刘邦封彭越为梁王，定都定陶。陈豨谋反，刘邦征召梁王兵马，彭越称病，派手下将领领兵去邯郸。刘邦大怒，暗地派人逮捕彭越，囚于洛阳。刘邦将其降为庶民，流放蜀郡。彭越途中偶遇从长安来洛阳的吕后，哭诉自己无罪，愿回故乡昌邑。吕后假意答应，将其带回洛阳。吕后对刘邦说：“彭越是条好汉，流放蜀地无异于留下后患，不如杀了他。我已骗他同来洛阳。”于是，吕后让彭越的家臣告发他再次谋反。彭越全族被杀，本人被处以醢(hǎi)刑(即被剁成肉酱)，肉酱还被遍赐诸侯。刘邦在翦除异姓诸侯王的同时，大封刘姓宗族为王，西汉帝国由此实现了刘氏家天下。

从首都到陪都的转变

西汉建立，以洛阳为首都。汉高帝五年(公元前202年)五月，齐国人娄敬到陇西戍守边塞，路过洛阳。他进城后求见齐人虞将军，说：“我希望能见皇帝谈谈国家大事。”虞将军进宫向刘邦报告娄敬的请求，刘邦召娄敬进宫并赐饭。

刘邦询问娄敬所谈何事，娄敬劝刘邦道：“陛下建都洛阳，是想与周朝比兴隆吗？”刘邦称是。娄敬说：“陛下得天下与周朝不同。周朝先祖从后稷开始，十几代积累德政善事，最终灭商，定鼎洛邑，将其作为天下中心，四方诸侯来交纳贡物赋税，道路均等。君主有德行易称王统治天下，无德行则易灭亡。如今陛下以武力取天下，百姓血流成河，此时与周朝成王、康王的兴盛时期相比，实不可同日而语。况且秦地有高山环绕，黄河环抱，四面边塞可作坚固防线，即便突发危急，百万雄兵也可一战。陛下若入关建都，控制秦国原有地区，就如同掐住了天下的咽喉，击打其后背。”

刘邦征求大臣意见，大臣多为山东地区的人，纷纷争辩说周朝建都洛阳称王数百年，秦朝建都关内二世而亡，不如建都洛阳。刘邦犹豫不决。留侯张良明确阐述入关建都的有利条件后，刘邦决定西行关中建都，并赐娄敬改姓刘，授郎中官职，称号奉春君。

刘邦决定在关中建新城，命名为“长安”，但城市建设历时数年。在此之前，汉帝国中央机构仍留在洛阳，刘邦也主要在洛阳活动。例如，汉高帝六年(公元前201年)，刘邦在洛阳封功臣曹参、萧何、张良等27人为彻侯，封从兄刘贾为荆王、弟刘交为楚王、兄刘喜为代王、子刘肥为齐王。

汉高帝七年(公元前200年)二月，长安未央宫建成，刘邦正式迁都长安。西汉迁都长安后，洛阳实际处于陪都地位。刘邦后来多次到洛阳，在此杀彭越、释栾布、出兵击败英布等。汉帝国在洛阳设立中央武库和中央粮仓敖仓。汉武帝时，宠妃王夫人请求封其子刘闳于洛阳，汉武帝说：“洛阳有武库敖仓，天下冲阸，汉国之大都也。先帝以来，无子王于洛阳者。去洛阳，余尽可。”西汉时，将都城迁回洛阳的呼声一直存在。例如，汉元帝时，翼奉上奏：“愿徙都洛阳，左据成皋，右阻渑池，前向嵩高，后介大河，东压诸侯之权，西远羌胡之难。”

西汉首郡的辉煌

西汉实行郡国并行的行政区划制度。汉初，诸侯王国地位远在汉郡之上。景帝三年(公元前154年)，平定吴楚七国之乱后，诸侯王特权被夺，王国地位降格，与郡同为一级行政区划。汉帝国地方行政区划实行郡(国)县两级制，与秦代单一郡县制在本质上并无差别。汉武帝太初元年(公元前104年)，全国共有109个郡国，为西汉郡国数量最多之时，其中郡91个，王国18个。

在西汉郡国中，以洛阳为郡治的河南郡领县最多、人口最多。河南郡辖县22个：洛阳、河南、荥阳、偃师、京、平阳、中牟、平、阳武、缑氏、卷、原武、巩、谷成、故市、密、新成、开封、成皋、苑陵、梁、新郑。

史料记载，元始二年(公元2年)，长安属京兆尹，京兆尹领12个县，有19.572万户，有人口68.2468万。长安县有8.08万户，有人口24.62万。河南郡有27.6444万户，有人口174.0279万。洛阳县有5.2839万户，人口数未记载。河南郡设县密集，实际面积比京兆尹略大，人口却是其近3倍。洛阳县户数比长安少近3万户，但河南郡每户平均人口高达6.295人，依此计算，洛阳县人口为33.262万，比长安多8.6万。

洛阳作为河南郡郡治，是当时最发达的工业城市，设有铁官、工官，即大型国有冶铁、手工业作坊。工商业人口是城市主要人口。司马迁称，洛阳人有重商之俗，地处齐、秦、楚、赵等国中心，街巷穷人在富家学做生意，常以在外经商时间长相互夸耀，多次路过乡里也不回家。此地富商众多，汉初，洛阳人师史靠在各郡国间长途贩运起家，积累财富至7000万，甚至有财力在齐、秦、楚、赵等郡国都城开设门类齐全的商业街，人称“洛阳街”。成帝、哀帝、王莽时期，洛阳人张长叔、薛子仲都累财至1亿，富甲天下。

一些河南郡富商担任国家重要官职。汉武帝时，提拔洛阳商人之子桑弘羊任治粟都尉，代理大农令，总管国家财政经济，后正式任命为大司农。在任期间，他制定并推行盐铁官营、均输平准和酒类专卖等重要经济政策，是汉武帝的得力助手。河南郡畜牧业主及商人卜式，不图名利，输粟助边，汉武帝大为感动，提拔卜式为官，其政绩卓著，官至御史大夫。

经济富庶带动文化繁荣。洛阳人贾谊是西汉初年著名的政治家、文学家。汉武帝时，史学家司马谈随武帝封禅泰山，因病滞留洛阳，临终前嘱咐其子司马迁完成《太史公书》(即《史记》)。司马迁含泪受命，最终著成这部伟大的史学著作。（郑贞富）