你好，新学期！洛阳警方全力护航“开学季”

13日，洛阳市中小学、幼儿园迎来新学期开学。当天早上，洛阳市公安局组织警力在各学校周边巡逻值守，维护校园及周边良好秩序和安全稳定。

13日，洛阳市中小学、幼儿园迎来新学期开学。当天早上，洛阳市公安局组织警力在各学校周边巡逻值守，维护校园及周边良好秩序和安全稳定。

洛阳市公安局有关负责人介绍，为做好全市中小学、幼儿园开学季校园安全防范工作，公安机关在中小学、幼儿园及其周边设置了“护学岗”，组织交警、特警、辖区民警在校园门口及周边值守巡逻，针对上下学重点时间段、校园周边涉及重点道路，加大巡逻防控力度，确保校园门口“见警察”、学生途经主要路段“见警车”、校园周边地区“见警灯”，全力维护校园周边交通秩序和治安安全，保障师生顺利返校。

据悉，洛阳公安、教育部门还将全面加强校园安全防范措施，进一步夯实学校的安全主体责任，认真落实“一校一策”相关制度，不断完善校园人防、物防、技防、制度防建设，切实筑牢校园安全防线。同时，全面开展安全大检查，及时消除安全隐患，整治校园周边治安、交通秩序，全力提升校园安防水平；根据实际设置校园门前安全区，严格校园出入管理，科学采取上下学高峰时段禁行措施，提升发现预防和有效处置违法犯罪的能力；坚持“警+1+2+2+N”常态化护学模式，健全以公安民辅警、学校领导、保卫人员、教职员工、家长志愿者共同参与的护学岗机制，切实维护良好治安、交通秩序；加强校园安全保卫队伍建设，全面配齐配强校园专业保安员、防护装备，强化应急处突演练，提升学校应急处突能力，全力守护校园安全稳定。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏伟 文/图）