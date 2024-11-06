洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

你好，新学期！洛阳警方全力护航“开学季”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.13 11:20
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　13日，洛阳市中小学、幼儿园迎来新学期开学。当天早上，洛阳市公安局组织警力在各学校周边巡逻值守，维护校园及周边良好秩序和安全稳定。

　　洛阳市公安局有关负责人介绍，为做好全市中小学、幼儿园开学季校园安全防范工作，公安机关在中小学、幼儿园及其周边设置了“护学岗”，组织交警、特警、辖区民警在校园门口及周边值守巡逻，针对上下学重点时间段、校园周边涉及重点道路，加大巡逻防控力度，确保校园门口“见警察”、学生途经主要路段“见警车”、校园周边地区“见警灯”，全力维护校园周边交通秩序和治安安全，保障师生顺利返校。

　　据悉，洛阳公安、教育部门还将全面加强校园安全防范措施，进一步夯实学校的安全主体责任，认真落实“一校一策”相关制度，不断完善校园人防、物防、技防、制度防建设，切实筑牢校园安全防线。同时，全面开展安全大检查，及时消除安全隐患，整治校园周边治安、交通秩序，全力提升校园安防水平；根据实际设置校园门前安全区，严格校园出入管理，科学采取上下学高峰时段禁行措施，提升发现预防和有效处置违法犯罪的能力；坚持“警+1+2+2+N”常态化护学模式，健全以公安民辅警、学校领导、保卫人员、教职员工、家长志愿者共同参与的护学岗机制，切实维护良好治安、交通秩序；加强校园安全保卫队伍建设，全面配齐配强校园专业保安员、防护装备，强化应急处突演练，提升学校应急处突能力，全力守护校园安全稳定。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏伟 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
        春节假期就跟开了十倍速似的，“嗖”一下就过完了。
  • ·春节将至，洛阳医生紧急提醒！
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新批复！洛阳这些学校、单位注销
  • 首月盈利近4000万元！河南炼化实...
  • 应复尽复！洛阳规上工业企业全力...
  • 隋唐城遗址植物园何时能免费参观...
  • 外地购车如何转回洛阳？这份攻略...
  • 市人大常委会召开专题会议研究202...
  • 洛阳今日晴天到多云 最高气温12℃
  • 神都上元灯会绚丽点亮【组图】
  • 社区邻里日 欢喜庆元宵【组图】
  • 洛阳市入选国家特殊教育改革实验区
    		•
    百姓呼声
    栾川城乡公交中途充电让乘客等待半小时
    大张超市不让民众用消费券充值员工却能？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    应天门

    国风人像

    王城上元夜 伴月赏花灯

    红山欢乐谷随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605