春季开学第一课 交通安全进校园

13日上午，洛阳市公安局交警支队七大队民警走进洛龙区第一实验小学展览路校区，开展“春季开学第一课”交通安全宣传活动。
13日上午，洛阳市公安局交警支队七大队民警走进洛龙区第一实验小学展览路校区，开展“春季开学第一课”交通安全宣传活动。
13日上午，洛阳市公安局交警支队七大队民警走进洛龙区第一实验小学展览路校区，开展“春季开学第一课”交通安全宣传活动。
民警付咏琪结合小学生出行特点，通过生动的案例、图片和视频，向学生们讲解如何安全过马路、乘车安全以及骑自行车注意事项，鼓励学生争做文明交通小卫士。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏伟 宋丹丹 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605