春季开学第一课 交通安全进校园

13日上午，洛阳市公安局交警支队七大队民警走进洛龙区第一实验小学展览路校区，开展“春季开学第一课”交通安全宣传活动。

13日上午，洛阳市公安局交警支队七大队民警走进洛龙区第一实验小学展览路校区，开展“春季开学第一课”交通安全宣传活动。

民警付咏琪结合小学生出行特点，通过生动的案例、图片和视频，向学生们讲解如何安全过马路、乘车安全以及骑自行车注意事项，鼓励学生争做文明交通小卫士。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏伟 宋丹丹 文/图）