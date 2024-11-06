洛阳打造9个品质型一刻钟便民生活圈

洛报融媒记者12日从洛阳市商务局获悉，日前，洛阳对2023至2024年度已建设完成的14个一刻钟便民生活圈试点进行验收，其中，9个为品质型、3个为提升型、2个为基础型。

洛报融媒记者12日从洛阳市商务局获悉，日前，洛阳对2023至2024年度已建设完成的14个一刻钟便民生活圈试点进行验收，其中，9个为品质型、3个为提升型、2个为基础型。

据悉，此次验收按照商业业态有没有和好不好两个层次进行评价。其中，青一社区、世纪华阳社区、南村社区、石化社区、江东社区、市府院社区、芳林南路社区、北大街社区、同化街社区为品质型一刻钟便民生活圈试点，南关浦东社区、正大社区、上店社区为提升型一刻钟便民生活圈试点，张庄社区、上海市场社区为基础型一刻钟便民生活圈试点。

据了解，自2023年洛阳入选全国第三批城市一刻钟便民生活圈试点以来，全市积极开展试点建设，制订《洛阳市一刻钟便民生活圈建设试点实施方案》，推动生活圈提质升级。此外，各便民生活圈聚焦改善消费条件、创新消费场景、提升消费品质，将基本保障类业态、品质提升类业态从商圈、商街延伸至街道社区，让居民在生活圈内享受到实实在在的便利。

洛阳市商务局相关负责人表示，后续，洛阳将结合全市邻里中心建设及城市提质、体育公园、河洛书苑等工程，以社区为试点单元，构建便民生活圈、打造便民服务链；鼓励采取“企业运营+社区管理”融合建设模式，充分发挥社区经济“小消费、大市场”的内在潜力，完善功能布局、提升市场化运营能力，拉动消费提质升级。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 楚瑾姬 文/图)