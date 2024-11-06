隋唐洛阳城“上官婉儿”：带领游客沉浸式体验宫里过大年

“天空飘来五个字儿，那都不是事儿，是事儿也就烦一会儿，一会儿就完事儿……”昨晚，气势恢宏的隋唐洛阳城应天门景区华灯初上，北广场，衣着华丽的“汉服天团”随着欢快的节奏起舞，带领现场游客“蹦唐迪”。

“天空飘来五个字儿，那都不是事儿，是事儿也就烦一会儿，一会儿就完事儿……”昨晚，气势恢宏的隋唐洛阳城应天门景区华灯初上，北广场，衣着华丽的“汉服天团”随着欢快的节奏起舞，带领现场游客“蹦唐迪”。

“没错，我就是‘上官婉儿’，欢迎大家来到何惟芳的家乡洛阳做客。”舞者最前排，戴着墨镜、一袭紫衣、头扎朝天髻的演员分外抢眼。这位“上官婉儿”的扮演者名叫初梦玥，是隋唐洛阳城景区的演员。除夕至今，她和同伴连续坚守在一线，带领游客沉浸式体验“宫里过大年”。

穿着唐装载歌载舞，在外人眼中似乎是一件时尚惬意的事情，可对于初梦玥和她的伙伴们来说并不轻松。除夕前两天的彩排，洛阳迎来入冬后的首场降雪，初梦玥和伙伴们在寒风中起舞，直到衣服被雨雪浸透，脸上依旧挂着灿烂的笑容。

“洛阳文化厚重、节目出彩、演员敬业，来洛阳过年回味无穷。”在明堂看完演出后，北京游客苏永平由衷赞叹。

今年春节，以“穿越盛唐洛阳年”为主题的“宫里过大年”活动进行创新升级，推出了非遗巡游和“蹦唐迪”“唐俑奇遇记”等一些“唐味十足”的互动活动，采用行进演出方式，边演出边互动。这些接地气的活动提升了观赏性和参与性，也让来洛游客收获满满。此间，“武皇”“上官婉儿”等一批角色演员，成为各个活动的点睛之笔。

从正月初一开始，初梦玥每天一早赶到景区，化装，熟悉一天的活动流程。9点20分，“神都迎宾礼”正式揭开隋唐洛阳城景区每天上百场演出的序幕。作为景区里的重要角色，“上官婉儿”要参与多项演出活动。

傍晚时分，顾不得一天的疲倦，初梦玥和伙伴们变身为氛围组，精神抖擞地在广场上“蹦唐迪”，带领大家穿越古今，感受喜庆的春节气氛，用专业热情的服务，感染每一位游客。

辛苦付出换来了游客们如潮的赞誉。初梦玥也从线下一路火到了网上，仅在抖音平台就增长了数万粉丝。在景区，她也经常被游客认出。前两天，一位来自湖南的游客还专门跑到应天门景区去见这位“上官婉儿本尊”。

“游客的支持，是对咱们洛阳文化的认可与喜爱，我们不过是沾了家乡的光。”洛阳文旅的火爆出圈，让初梦玥倍感自豪。

“今年春节至今一直没能和家人团聚，可是看到游客们一张张幸福的笑脸，我们也非常开心。陪全国各地游客过大年，是一件特别有意义的事情。”初梦玥说，希望通过努力，让更多人认识洛阳，爱上洛阳。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 赵奕鼎 文/图）