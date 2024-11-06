洛阳启动2025年创新平台培育库遴选

记者昨日从市科技局获悉，2025年度省、市创新平台培育库遴选工作即日启动。

记者昨日从市科技局获悉，2025年度省、市创新平台培育库遴选工作即日启动。

有意申报省、市创新平台的单位，可对照省市中试基地、新型研发机构、重点实验室功能定位和申报条件，与所在辖区县区科技管理部门对接。按照工作安排，各县区科技管理部门将对本地符合条件且有申报意向的单位进行梳理，将符合入库条件的单位纳入2025年度创新平台培育库，并于3月3日前将培育库名单报送至市科技局。被列入培育库的单位，将在平台申报等方面获得重点服务。

创新平台培育，是我市以强化科技创新为引领，加快推动产业升级的重要抓手。今年我市将接续打造一批高能级创新平台，力争创新平台总数超过4000家，为科技创新、产业升级提供有力的“平台支撑”。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 李亚楠)