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关美利获白玉兰戏剧奖提名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.13 08:44
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　　12日，记者从市文联获悉，第33届上海白玉兰戏剧表演艺术奖(简称白玉兰戏剧奖)各奖项提名名单公布，市文联兼职副主席、市戏剧家协会副主席、洛阳豫剧院院长关美利获主角奖提名，将角逐最终奖项。

　　本届白玉兰戏剧奖提名奖获奖演员共40人，其中主角奖20人、配角奖10人、新人主角奖5人、新人配角奖5人。白玉兰戏剧奖由上海市文联、上海市文化和旅游局、上海广播电视台共同主办，上海市戏剧家协会、上海文学艺术院、上海市文艺评论家协会共同承办。

　　本届白玉兰戏剧奖共受理参评剧目88台，参评演员共计165位，剧目和演员数量均创白玉兰戏剧奖历史新高。在165位参评演员中，参评主角奖的有68位，参评配角奖的有48位。

　　2024年5月10日、11日，关美利携豫剧马派艺术代表作《穆桂英挂帅》在上海演出，代表我市戏剧界角逐白玉兰戏剧奖。其间，由关美利领衔的《穆桂英挂帅》连演两场，一票难求。

　　关美利，洛阳人，13岁考入洛阳戏校，17岁进入洛阳豫剧团工作，作为马金凤先生的得意弟子，她已从事戏曲表演工作30年，多次荣获大奖。关美利不仅被梨园界誉为“豫苑春梅”，还被中国戏剧家协会原主席尚长荣先生盛赞为“挑大梁的料”。

　　作为上海著名文化品牌之一的白玉兰戏剧奖，创设于1989年，至2024年已举办32届。36年来，白玉兰戏剧奖始终“与时代同行，与人民同心”，发展成为当代中国戏剧界的重要奖项之一，推出了一代又一代优秀的戏剧人才，也见证了中国戏剧艺术的繁荣发展。2024年，全国各地的戏剧工作者奉献了一大批高水准、高质量的精彩演出。

　　据了解，2月27日晚，第33届上海白玉兰戏剧表演艺术奖颁奖晚会将在上海文化广场举行，届时将揭晓各奖项获奖名单。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 吴亚伦 实习生 陈嘉豪 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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