昨日上午，市人大常委会召开专题会议研究2025年度重点工作。市人大常委会主任李保国主持会议。

昨日上午，市人大常委会召开专题会议研究2025年度重点工作。市人大常委会主任李保国主持会议。

与会人员结合洛阳发展实际和人大工作实践，着眼今后一个时期扎实推进人大工作高质量发展，讲思路、谋落实，进一步统一了思想认识、明确了工作重点、凝聚了奋进共识。

李保国指出，2025年是“十四五”规划收官、“十五五”谋划之年，也是本届人大常委会履职的关键一年。要深入贯彻市十六届人大三次会议精神，严格落实好党的全面领导这一根本领导制度，重点做好“落实”和“创新”两篇文章，守正创新、实干争先，推动制度优势不断转化为发展实绩和治理效能。要聚焦提升人大工作质效深入思考、深度谋划，认真落实中央和省委、市委决策部署，紧扣洛阳发展关键任务，以创新理念引领工作出彩，以系统思维谋划务实举措，以“小切口”立法破解发展难题，以“全流程”监督跟踪问效，充分发挥人大代表作用，持续提升新闻宣传广度深度，以实干实绩展现服务大局的人大担当。要充分发挥量化考核指挥棒作用，科学制定考核指标体系，将市人大常委会重点工作纳入考核范畴，细化量化指标，强化过程监督，压实责任链条，注重考核运用，并将考核结果作为干部选拔任用、评先评优的重要参考依据，推动形成加压奋进的浓厚氛围，激励人大党员干部履职尽责、担当作为。要充分发挥全市各级人大力量，组织基层人大联动开展专项监督、代表活动和新闻宣传等工作，运用好基层立法联系点、基层监督联系点等平台，激发乡镇人大履职活力，推动形成市、县、乡三级人大协同发力、联动履职的工作格局，以全市人大履职整体效能提升推动开创洛阳现代化建设新局面。

市人大常委会副主任徐新、李书杰参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)