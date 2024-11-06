如在画中行！洛阳两家景区恢复运营

1月31日，记者从洛阳文旅集团获悉：此前受天气影响临时闭园的龙潭大峡谷景区和荆紫仙山景区已于1月31日(大年初三)恢复正常运营。生肖属蛇的游客，可免费游玩龙潭大峡谷。

1月31日，记者从洛阳文旅集团获悉：此前受天气影响临时闭园的龙潭大峡谷景区和荆紫仙山景区已于1月31日(大年初三)恢复正常运营。生肖属蛇的游客，可免费游玩龙潭大峡谷。

据介绍，因为降雪影响，上述两家景区于1月24日宣布临时闭园。经过安全排查后，景区已具备开园条件，并于1月31日正式恢复运营。经过大雪的一番洗礼，银装素裹的龙潭大峡谷和荆紫仙山静谧而壮丽，园中移步换景，如在写意山水画中行走，满满诗情画意。

作为国家5A级景区，龙潭大峡谷的奇绝风光闻名遐迩。春节假期期间，龙潭大峡谷组织舞狮登高、非遗背装、二鬼摔跤、萌宠表演、川剧变脸、杂技等民俗演出，游客可以沉浸式感受中国民俗文化和民间艺术的独特魅力。

龙潭大峡谷此次还推出了门票全免、半价活动，以超优惠的福利诚邀八方来客。

●2025年1月1日至2月28日，全国游客均可享受门票半价优惠；

●2025年1月29日至2月28日，所有属蛇的游客凭有效证件免门票；

●2025年1月29日至2月4日，持新安县身份证即可免门票。

(*注：以上免票人员均需购买保险。)

另据了解，同在新安县的荆紫仙山景区春节假期期间举行“做灯笼、抽红包，福气满满过大年”活动，游客不仅可以打卡拍照，还可以加入“灯笼DIY”阵营，带孩子亲手制作灯笼，把荆紫仙山的福运“打包带走”，共同祈愿新的一年平安顺遂。景区提醒：假期低温，请各位游客朋友注意防寒保暖、出行安全，欢迎您的到来！（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 刘青 文/图）