洛阳市公益性公墓、洛阳殡仪馆新馆地点明确

3日，记者从洛阳市民政局获悉，洛阳市重点民生项目——洛阳市公益性公墓、洛阳殡仪馆新馆，均已完成建设，具备投用条件，3月1日起试运营。
3日，记者从洛阳市民政局获悉，洛阳市重点民生项目——洛阳市公益性公墓、洛阳殡仪馆新馆，均已完成建设，具备投用条件，3月1日起试运营。
3日，记者从洛阳市民政局获悉，洛阳市重点民生项目——洛阳市公益性公墓、洛阳殡仪馆新馆，均已完成建设，具备投用条件，3月1日起试运营。
洛阳市公益性公墓是洛阳市首家市级公益性公墓，位于洛阳市孟津区平乐镇上古村凤凰山区域，是以非营利为目的，为城镇居民提供安置骨灰和祭扫服务的城市公共服务场所。
洛阳殡仪馆新馆位于洛阳殡仪馆东侧，主要包括悼念厅、遗体冷藏间、火化车间、家属等候休息室等，内设各类现代化悼念厅11个，将有效补足我市丧葬服务设施不足的短板。
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