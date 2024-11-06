春来植树去！洛阳市公布10处义务植树基地

今年3月12日是第47个全民义务植树节。日前，洛阳市林业局公布全市10处义务植树基地名单，呼吁社会各界行动起来，参与义务植树，共建美丽洛阳。

孟春之月，盛德在木。

今年3月12日是第47个全民义务植树节。日前，洛阳市林业局公布全市10处义务植树基地名单，呼吁社会各界行动起来，参与义务植树，共建美丽洛阳。

森林是水库、是钱库、是粮库、是碳库。今天种下一棵树，明天聚集一片林，生态优势就能转化为发展优势。近年，全市上下深入践行习近平生态文明思想，统筹考虑生态系统的完整性、自然地理单元的连续性、经济社会发展的可持续性，以生态区位重要和生态脆弱地区为重点，积极推进荒山困难地造林、秦岭东段水源涵养和生物多样性保护恢复、沿黄绿化等工程，积极推进精准修复、科学绿化，森林覆盖率逐年提高。此次公布的义务植树点均结合生态修复和林质提升等重点工程规划布局。

洛阳市林业局负责人表示，参加义务植树是每个公民的法定义务。前人种树后人乘凉，我们每个人都是乘凉者，更要做种树者。希望全社会积极行动起来，从自己做起、从现在做起，共同建设人与自然和谐共生的美丽洛阳。由于各植树点绿化时间、场地规模、苗木品种、工具数量各不相同，有意参与的群众和团体可提前与植树点相关负责人联系对接，合理选择植树时间地点。