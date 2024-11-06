洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

春来植树去！洛阳市公布10处义务植树基地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.03 11:01
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　孟春之月，盛德在木。

　　今年3月12日是第47个全民义务植树节。日前，洛阳市林业局公布全市10处义务植树基地名单，呼吁社会各界行动起来，参与义务植树，共建美丽洛阳。

　　森林是水库、是钱库、是粮库、是碳库。今天种下一棵树，明天聚集一片林，生态优势就能转化为发展优势。近年，全市上下深入践行习近平生态文明思想，统筹考虑生态系统的完整性、自然地理单元的连续性、经济社会发展的可持续性，以生态区位重要和生态脆弱地区为重点，积极推进荒山困难地造林、秦岭东段水源涵养和生物多样性保护恢复、沿黄绿化等工程，积极推进精准修复、科学绿化，森林覆盖率逐年提高。此次公布的义务植树点均结合生态修复和林质提升等重点工程规划布局。

　　洛阳市林业局负责人表示，参加义务植树是每个公民的法定义务。前人种树后人乘凉，我们每个人都是乘凉者，更要做种树者。希望全社会积极行动起来，从自己做起、从现在做起，共同建设人与自然和谐共生的美丽洛阳。由于各植树点绿化时间、场地规模、苗木品种、工具数量各不相同，有意参与的群众和团体可提前与植树点相关负责人联系对接，合理选择植树时间地点。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    女子突然“手舞足蹈”不受控 只因常吃……
    女子突然“手舞足蹈”不受控 只因常吃……
    女子突然“手舞足蹈”不受控 只因常吃……
        新安县的李女士突然“手舞足蹈”不受控制，医生将她近一年的生活习惯问了一遍，结合相关医学检查，最终查明...
  • ·哪些人群需要定期做鼻咽检查？
  • ·轻度脂肪肝如何逆转？
  • ·洛阳市第一人民医院招募感染后咳嗽受试者
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌调研牡丹文化节筹备和医疗卫...
  • 小到中雪！洛阳发布最新天气预报
  • 洛阳两名个人和两个集体获全国妇...
  • 《中国百城海外传播力月度分析报...
  • 洛阳市人大常委会启动“天下黄河...
  • 洛阳多个景区“三八”妇女节免门票
  • “火龙”巡游迎“龙抬头”【组图】
  • 助力共建“一带一路”！“洛阳力...
  • “落袋为安”！洛阳黄金回收业务...
  • 洛阳今年将培育河洛工匠60名、河...
    		•
    百姓呼声
    市工业信息学校（科技中专）学生打饭难？
    目前能一次性补缴城乡居民养老保险吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    自嗨

    天下第一庄

    舞龙

    哪吒彩绘墙扮靓洛阳
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605