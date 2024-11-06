洛阳多个景区“三八”妇女节免门票

记者日前从洛阳文旅集团获悉，即将到来的“三八”国际妇女节，洛阳多家景区推出一系列优惠活动。其中，隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)、龙潭大峡谷两家景区将向全国女性游客免门票开放，荆紫仙山景区将向全国游客免门票开放。

记者日前从洛阳文旅集团获悉，即将到来的“三八”国际妇女节，洛阳多家景区推出一系列优惠活动。其中，隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)、龙潭大峡谷两家景区将向全国女性游客免门票开放，荆紫仙山景区将向全国游客免门票开放。 记者日前从洛阳文旅集团获悉，即将到来的“三八”国际妇女节，洛阳多家景区推出一系列优惠活动。其中，隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池)、龙潭大峡谷两家景区将向全国女性游客免门票开放，荆紫仙山景区将向全国游客免门票开放。 【隋唐洛阳城景区】 ●女士免门票 活动时间：3月8日至3月9日 活动地点：隋唐洛阳城景区(应天门、明堂天堂、九洲池) 活动内容：所有女士免门票 注意事项：需当天实名预约，不包含九洲池夜游 ●明堂·免费登“女皇宝座” 活动时间：3月1日至3月9日 活动地点：明堂南门自营汉服店 活动内容：凡是在店内进行换装体验的均可免费登“女皇宝座”，同时享受汉服妆造7折优惠。 ●应天门·主题投影秀 活动时间：3月8日至3月9日晚上20:30 活动地点：应天门北广场 ●应天门“女皇”登阙 活动时间：3月8日至3月9日 活动点位：应天门 活动内容：“花映天门”女神节化身“女皇”登临应天门，换装登顶应天门紫微观，聆听大唐故事，感受中式插花之美。 活动价格：原价598元/人，女神节特惠价298元/人(10人成团) ●文创限时特惠 活动时间：3月1日至3月31日 活动地点：景区官方文创店 活动内容：店内任意消费(不含饮料及快销品)加3.8元，送针织包一个；加8.8元，送应天门定制马克杯一个；满88元，送霸王茶姬奶茶兑换券一张(数量有限，送完为止)。 【龙潭大峡谷景区】 活动时间：3月8日-3月9日 活动地点：龙潭大峡谷景区 活动内容：所有女士，享受免门票优惠；男士享受半价优惠，40元/人(免票入园需购买5元人身保险) 【荆紫仙山景区】 活动时间：3月8日-3月9日 活动地点：荆紫仙山景区 活动内容：全国各地游客(无论男士女士)均免门票(需购人身意外险5元/人) (洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 刘青 赵奕鼎)