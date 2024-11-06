3月3日，洛阳交警微博发布消息称，因降雪，洛阳辖区部分高速收费站禁止车辆上站。 3月3日，洛阳交警微博发布消息称，因降雪，洛阳辖区部分高速收费站禁止车辆上站，详情如下： 3月3日目前洛阳辖区： 一、因降雪， 1、洛栾高速嵩县产业集聚区站———老君山站禁止所有车辆上站， 2、栾卢高速：鸡冠洞站、天河大峡谷站、伊河源站，禁止所有车辆上站； 二、因降雪； 1、洛栾高速洛龙站、伊川西站禁止九座(含九座)以上车辆上站、禁止货车上站。 2、洛卢高速全线禁止九座(含九座)以上车辆上站、禁止危险品车辆上站。 3、新伊高速全线禁止九座(含九座)以上车辆上站、禁止危险品车上站。 4、郑栾高速:木札岭站、白云山站、龙峪湾站，禁止九座(含九座)以上车辆上站、禁止货车上站。 三、其它高速及站口通行正常。 ⑥