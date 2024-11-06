3月3日，洛阳交警微博发布消息称，因降雪，洛阳辖区部分高速收费站禁止车辆上站。
3月3日，洛阳交警微博发布消息称，因降雪，洛阳辖区部分高速收费站禁止车辆上站。
3月3日，洛阳交警微博发布消息称，因降雪，洛阳辖区部分高速收费站禁止车辆上站，详情如下：
3月3日目前洛阳辖区：
一、因降雪，
1、洛栾高速嵩县产业集聚区站———老君山站禁止所有车辆上站，
2、栾卢高速：鸡冠洞站、天河大峡谷站、伊河源站，禁止所有车辆上站；
二、因降雪；
1、洛栾高速洛龙站、伊川西站禁止九座(含九座)以上车辆上站、禁止货车上站。
2、洛卢高速全线禁止九座(含九座)以上车辆上站、禁止危险品车辆上站。
3、新伊高速全线禁止九座(含九座)以上车辆上站、禁止危险品车上站。
4、郑栾高速:木札岭站、白云山站、龙峪湾站，禁止九座(含九座)以上车辆上站、禁止货车上站。
三、其它高速及站口通行正常。
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605