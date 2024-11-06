学习借鉴先进经验 让乡村群众感受到“洛阳味道”魅力

日前，洛阳市人大常委会主任李保国带领市餐饮协会相关负责人及5个村党支部书记到信阳考察学习特色餐饮打造工作。信阳市人大常委会主任谢天学参加活动。

日前，洛阳市人大常委会主任李保国带领市餐饮协会相关负责人及5个村党支部书记到信阳考察学习特色餐饮打造工作。信阳市人大常委会主任谢天学参加活动。

近年来，信阳市实施“两茶一菜”(信阳油茶、信阳茶叶及信阳菜)振兴工程，多措并举推进信阳菜产业高质量发展。李保国一行走进浉河区小金豆腐店、平桥区郝堂村等地，察看地锅豆腐生产销售及特色农家餐饮、土特产加工制作、农文旅融合发展实践成效，并就如何发展地方特色美食与谢天学等进行深度探讨。

李保国说，信阳特色餐饮发展成效和人大发挥立法、监督、代表职能助推信阳菜产业发展的创新实践，有许多值得洛阳学习借鉴之处。洛阳要认真学习借鉴信阳先进经验，积极推动调研成果及时转化，把此次考察学习收获转化为打造“洛阳味道”的实际行动，从原料选材、菜品制作、器皿搭配等方面提质升级，不断提升“洛阳味道”品牌影响力。要培育打造一批“洛阳味道”美食示范村，鼓励支持栾川县庄子村等5个村结合各自资源条件，推出10道独具地方特色的典型菜品，建立标准化乡村美食体系，形成“一村一宴”差异化发展格局，打造“洛阳味道”乡村美食集群。要将打造“洛阳味道”与发展乡村文旅紧密融合，在为乡村“添香增味”的同时，提升乡村环境、丰富文旅业态、开发多元场景，以美食吸引游客，用美景留住游客，推动乡村在与游客的双向奔赴中实现全面振兴。

谢天学对洛阳市考察团一行表示欢迎。他说，信阳与洛阳同属饮食文化富集区，希望两地以此次考察为契机，相互学习、共同提升，在特色餐饮打造、市场拓展等方面深化交流合作，携手打造豫菜振兴示范样板。

信阳市人大常委会副主任张全胜、洛阳市人大常委会副主任李书杰等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王思芮)