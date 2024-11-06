洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“落袋为安”！洛阳黄金回收业务花式“开卷”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.03.03 08:17
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近期，金价高位震荡，伴随黄金价格波动，越来越多消费者想要卖出黄金“落袋为安”。记者走访发现，金店、银行、典当行等相关业务花式“开卷”。

　　多数金店“只换购不回收”

　　“两年前买的黄金，让我挣了1万多元！”洛龙区市民李女士说，2023年，她在中国黄金买了5根10克的投资金条，当时的金价为每克430多元，总计花费2万多元，上周她来到中国黄金将投资金条悉数卖出，一共卖了3.4万多元。

　　近日，记者在洛龙区宝龙商圈、泉舜商圈等多家金店走访了解到，除中国黄金、老庙黄金等少数品牌外，包含周大福、今生有约、六福珠宝等在内的多数金店，均不支持黄金回收后折现，只支持换购，即在消费者补齐新金差价和工本费的前提下，将手中的闲置黄金换购成最新款式的黄金饰品。

　　“金店的主要业务还是销售金饰，饰品的工本费才是我们利润的大头。”一家知名品牌金店的工作人员表示，如果消费者实在想要出手黄金，可到银行、典当行或者二手市场上货比三家。

　　不同银行机构的黄金回购规则有差异

　　面对消费者日益高涨的黄金变现需求，各大银行如何应对？

　　洛阳农商银行零售金融部工作人员告诉记者，截至目前，洛阳农商银行在全市开通66个黄金回购网点，回购的对象主要为洛阳农商银行自行销售的黄金产品，回购条件为“包装完好，不能拆封，购买的交易凭证等材料齐全”。

　　和洛阳农商银行一样，农业银行一名工作人员表示，农行支持回购的是农行销售的黄金产品，回购条件是封条未拆、证书及回单凭证齐全。

　　记者在网上查询得知，自2月以来，工商银行、建设银行、邮储银行等多家银行通过微信公众号、手机银行等官方途径宣传黄金回购业务，各家银行的黄金回收价格不一，手续费也不同。

　　与大多数银行只回购自家黄金产品不同，工商银行近期发布公告称推出“非工行品牌金条工行收”回购服务。除了回购工行销售的黄金，该行还支持14家银行及中国黄金、山东招金2家黄金企业的Au99.99金条回购。平安银行则是推出了全天候的线上回购业务——顺丰上门收件，金交所认证机构检测，全过程可查监控，检测当天出具报告。

　　投资者应合理规划黄金在投资组合中的占比

　　市典当协会会长高景化说，近来，前来典当行将黄金产品变现的市民越来越多，我市多数典当行回购黄金的价格为当日国际金价的九折或八五折。和其他黄金回购渠道相比，典当行的回购业务具有“一经验货，实时到账”的优势，且不限黄金品牌与种类。

　　此外，记者在抖音、小红书、美团等手机App上搜索“黄金回收”关键词，发现有不少开展回收黄金业务的个人和小店，且回收价格较高。

　　一名业内人士告诉记者，高报价可能是商家放出的诱饵，在消费者“上钩”后，商家多会在黄金成色、折旧、测量等环节压价，让消费者苦不堪言。

　　面对近来的黄金产品回收热潮，河南科技大学教授席升阳认为，黄金投资的核心在于通过黄金价格的波动来获取收益，同时利用黄金的避险属性来对冲其他资产的风险，实现资产的保值增值。需要提醒投资者注意的是，金饰的价格包含较高的工艺成本和品牌溢价，因此并不适合作为主要的黄金投资方式，投资黄金仍应以金条、金币及黄金衍生品为主。

　　他建议广大投资者，在进行黄金投资时，不可盲目跟风追涨，应根据自身风险承受能力，合理规划黄金在投资组合中的占比。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 陈赛林）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
    孩子晚上睡觉爱出汗怎么办？
        多数属于正常生理现象，随着年龄增长或调整环境后会逐渐改善。
  • ·急性中耳炎引起的耳朵痛怎么缓解？
  • ·女子心脏不适拔打120 医生说她“心”没问题
  • ·健康快讯：浙大一院心内科周冬辰教授来洛 共探学科前沿发展
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 老城区：“以商养厕”模式助推公...
  • 明年5月31日起，洛阳将全面禁止电...
  • 中航光电为液冷技术发展再添“洛...
  • 硕力信：聚焦新能源 全年营收有望...
  • 关于洛阳市直学校教师直招 教育局...
  • 洛阳储变电：抢抓风口机遇 发展新...
  • 洛阳小瀍科技有限公司：返乡创新...
  • 鲍珊菊、郭裕芳携队友为中国队夺...
  • 鑫丰塑业：加快产业升级 带动群众...
  • 徐衣显主持召开专题会议研究黄河...
    		•
    百姓呼声
    市工业信息学校（科技中专）学生打饭难？
    目前能一次性补缴城乡居民养老保险吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    自嗨

    天下第一庄

    舞龙

    哪吒彩绘墙扮靓洛阳
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605