“落袋为安”！洛阳黄金回收业务花式“开卷”

近期，金价高位震荡，伴随黄金价格波动，越来越多消费者想要卖出黄金“落袋为安”。记者走访发现，金店、银行、典当行等相关业务花式“开卷”。

近期，金价高位震荡，伴随黄金价格波动，越来越多消费者想要卖出黄金“落袋为安”。记者走访发现，金店、银行、典当行等相关业务花式“开卷”。

多数金店“只换购不回收”

“两年前买的黄金，让我挣了1万多元！”洛龙区市民李女士说，2023年，她在中国黄金买了5根10克的投资金条，当时的金价为每克430多元，总计花费2万多元，上周她来到中国黄金将投资金条悉数卖出，一共卖了3.4万多元。

近日，记者在洛龙区宝龙商圈、泉舜商圈等多家金店走访了解到，除中国黄金、老庙黄金等少数品牌外，包含周大福、今生有约、六福珠宝等在内的多数金店，均不支持黄金回收后折现，只支持换购，即在消费者补齐新金差价和工本费的前提下，将手中的闲置黄金换购成最新款式的黄金饰品。

“金店的主要业务还是销售金饰，饰品的工本费才是我们利润的大头。”一家知名品牌金店的工作人员表示，如果消费者实在想要出手黄金，可到银行、典当行或者二手市场上货比三家。

不同银行机构的黄金回购规则有差异

面对消费者日益高涨的黄金变现需求，各大银行如何应对？

洛阳农商银行零售金融部工作人员告诉记者，截至目前，洛阳农商银行在全市开通66个黄金回购网点，回购的对象主要为洛阳农商银行自行销售的黄金产品，回购条件为“包装完好，不能拆封，购买的交易凭证等材料齐全”。

和洛阳农商银行一样，农业银行一名工作人员表示，农行支持回购的是农行销售的黄金产品，回购条件是封条未拆、证书及回单凭证齐全。

记者在网上查询得知，自2月以来，工商银行、建设银行、邮储银行等多家银行通过微信公众号、手机银行等官方途径宣传黄金回购业务，各家银行的黄金回收价格不一，手续费也不同。

与大多数银行只回购自家黄金产品不同，工商银行近期发布公告称推出“非工行品牌金条工行收”回购服务。除了回购工行销售的黄金，该行还支持14家银行及中国黄金、山东招金2家黄金企业的Au99.99金条回购。平安银行则是推出了全天候的线上回购业务——顺丰上门收件，金交所认证机构检测，全过程可查监控，检测当天出具报告。

投资者应合理规划黄金在投资组合中的占比

市典当协会会长高景化说，近来，前来典当行将黄金产品变现的市民越来越多，我市多数典当行回购黄金的价格为当日国际金价的九折或八五折。和其他黄金回购渠道相比，典当行的回购业务具有“一经验货，实时到账”的优势，且不限黄金品牌与种类。

此外，记者在抖音、小红书、美团等手机App上搜索“黄金回收”关键词，发现有不少开展回收黄金业务的个人和小店，且回收价格较高。

一名业内人士告诉记者，高报价可能是商家放出的诱饵，在消费者“上钩”后，商家多会在黄金成色、折旧、测量等环节压价，让消费者苦不堪言。

面对近来的黄金产品回收热潮，河南科技大学教授席升阳认为，黄金投资的核心在于通过黄金价格的波动来获取收益，同时利用黄金的避险属性来对冲其他资产的风险，实现资产的保值增值。需要提醒投资者注意的是，金饰的价格包含较高的工艺成本和品牌溢价，因此并不适合作为主要的黄金投资方式，投资黄金仍应以金条、金币及黄金衍生品为主。

他建议广大投资者，在进行黄金投资时，不可盲目跟风追涨，应根据自身风险承受能力，合理规划黄金在投资组合中的占比。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 陈赛林）