洛阳市智能家居产业园进驻企业积极忙生产、抓升级、拼进度

作为我市新建设的产业园区，日前，位于伊滨区的洛阳市智能家居产业园处处新风景，进驻的3家龙头企业忙生产、抓升级、拼进度，加速助力全市打造百亿级智能家居制造产业集群。

洛阳市智能家居产业园

人勤春来早，建设气象新。

作为我市新建设的产业园区，日前，位于伊滨区的洛阳市智能家居产业园处处新风景，进驻的3家龙头企业忙生产、抓升级、拼进度，加速助力全市打造百亿级智能家居制造产业集群。

有提升产能的积极突破——

在已正式投产的河南炎恩家具制造有限公司生产车间内，随着全自动板材切割机高速运转，智能喷涂流水线精准作业，即将发运的一批智能收纳柜正在接受最后的质检。

作为我市智能家居标杆企业，炎恩家具春节过后不断提升产能，迅速进入忙碌状态，起步即开启“加速”模式。该企业当前物流“爆仓”、生产“爆单”，围绕线上平台持续发力，订单量迅速增长，日均发出快递超千件，客户覆盖全国20余个省份，正加速冲刺一季度“开门红”。根据规划，该企业将通过产业园建设，形成年产100万件高端金属家具的产能。

有智能生产的创新升级——

在洛阳合丰优品家具有限公司内，工作人员正加紧调试一批身披红色“外衣”的智能设备。

为加快数字化赋能，该企业在园区内积极打造智能生产系统，数台身披红色“外衣”的阿玛达数控冲床，搭载企业大力建设的智能料库，加上智能焊接机械手臂等10余台智能生产设备，后续只需编程操作就能实现“配货、下料、冲床、运送、收纳”等的智能化流水线作业。

“按照设计，这套智能系统通过设置可实现柔性生产，在加工精度上也有所提高，正式运行后将实现24小时生产，原料不停，生产不停。”合丰优品家具相关负责人表示。

此外，该企业通过智能升级有望实现新增产能30%以上、降低报废率及提升周转率25%以上，综合人均产值及利润率提高40%，从而打造洛阳钢制家具生产智能化标杆。

有细分领域的持续探索——

洛阳花都家具集团有限公司在园区内规划建设的两栋智能化生产车间，目前已进入办公用房装修及设备进场阶段。近年来，该企业围绕细分领域积极研发，在智能档案管理系统领域取得优异成绩。随着智能家居产业园扩建项目落地，该企业打造的智能制造场景将得到进一步强化。

目前，伊滨区钢制家具产业拥有企业300多家，从龙头企业到配套企业，形成了合理的金字塔结构。根据规划，洛阳市智能家居产业园今年将加快推进三期项目建设，全面启动四期扩建项目，重点培育智能办公、智慧家具、全屋定制等新兴领域家具企业，逐步形成从研发设计到智能制造的全产业链条，加速推动洛阳钢制家具产业从“制造”向“智造”跃升。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 司马婷 张若含 实习生 陆沛林 文/图）