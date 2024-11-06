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近16个小时蹲守 洛阳警方大年初二凌晨抓获电诈逃犯
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.31 16:29
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　　“你们过年也不放假？”1月30日，一名违法犯罪嫌疑人面对突然出现的洛阳民警，诧异地说。

　　这名嫌疑人叫郑某，家住洛阳市涧西区，他2024年4月因参与电信诈骗被外省公安机关列为网上逃犯。

　　洛阳市公安局涧西分局工农派出所侦查员多次对郑某开展侦查，但未能将其抓获。

　　春节期间，涧西警方坚持“有逃必追、追逃不止”的原则，加大对网上在逃人员的追逃力度，及时消除社会安全隐患，全力净化社会治安环境。

　　工农派出所教导员孙东升、民警孙晓崇利用网上在逃人员春节返乡的时机，主动出击，联合该分局侦查中心对嫌疑人郑某进行梳理研判，并对其可能藏匿地点进行连续多天的摸排。

　　1月29日，大年初一，民警掌握郑某行动轨迹后果断出击，经过近16个小时的蹲守，终于在大年初二凌晨一时许，将其抓获到案。

　　目前，打击及挽损等工作正在进一步开展中。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏伟 林孟佳 文／图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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