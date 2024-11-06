商贸活动遍地开花！洛阳新春消费市场“火力全开”

新春消费券、“嗨逛乐购”活动……春节假期期间，洛阳联动重点商圈、特色商业街、大型商业综合体和超市开展全城打折狂欢等主题活动，一场全民参与的新春消费狂欢拉开大幕，为洛阳消费市场注入活力。

新春消费券、“嗨逛乐购”活动……春节假期期间，洛阳联动重点商圈、特色商业街、大型商业综合体和超市开展全城打折狂欢等主题活动，一场全民参与的新春消费狂欢拉开大幕，为洛阳消费市场注入活力。

1月31日，记者走访了解到，春节期间，洛阳一些特色餐饮店“一桌难求”。据一家主营洛阳水席餐馆的负责人介绍，根据预订情况，多家门店直到元宵节都会很火爆。

洛阳新春消费券活动进入高潮。自1月24日至2月12日，洛阳前后分两批通过云闪付App，累计发放400万元的新春消费券，面值分为100元减20元、满200元减50元、满400元减100元等3种，精准匹配市民和消费者在餐饮、零售等多方面消费需求。

“我带着父母专程来尝尝牡丹燕菜，新春消费券还能立减，既美味又实惠。”来自上海的游客黄璐打卡洛阳水席后说，她早就听闻牡丹燕菜的大名，“菜中生出牡丹花，不仅名字浪漫，吃起来更是别有一番滋味” 。

实打实的优惠政策，不仅在全市范围内激发了消费者购物热情，也为春节期间的商圈注入了新鲜活力。

在大卫天地、涧西万达广场、泉舜购物广场、正大广场等商圈，各大商业综合体成为消费者的热门目的地，春节不打烊成为运营常态。各商圈围绕“迎新”“亲子”“家庭”“冰雪”“婚嫁”“银发”等主题推出潮品首发、年终钜惠等活动；鼓励商圈设计体现古都文化的蛇年主题新春美陈装置，展示洛阳地方特色年货产品，营造春节购物氛围。

特色街区亮点纷呈。广州市场步行街推出年味文创、家乡小吃、童年回忆、年货大集等活动，利用潮玩市集、小吃摊位及街区空档区域组织非遗文化、洛阳文创、特色美食等业态活动；西工小街围绕“西工转转欢乐新年”惠民消费季主题，推出“幸福欢乐‘送’”、新年祈福、乐队表演、汉服巡游、民俗舞台表演、小街邮局互动打卡、潮玩市集、蛇年邮票首发仪式、二次元国风新年夜活动；洛城中街推出“City Love年终宠粉计划”“2024洛城中街City Life跨年嘉年华”“金蛇送福手写春联”等主题活动。

人间烟火处，年味正浓时。从街头巷尾的的花式迎春活动到商业综合体内的主题促销活动，洛阳正以全新的消费场景、创新的文化体验，让这个春节的消费氛围更加浓烈。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯通 闫利涛 文/图）