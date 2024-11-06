保障游客尽享“汉服自由”！洛阳检查汉服租赁市场

春节期间，天南海北的游客在洛阳尽享“汉服自由”。1月31日正月初三，洛阳市市场监管局执法人员对汉服租赁市场进行检查，包括价格公示、妆造细节、热情服务等多个方面，保障汉服租赁市场规范有序，充分保护消费者合法权益。 春节期间，天南海北的游客在洛阳尽享“汉服自由”。1月31日正月初三，洛阳市市场监管局执法人员对汉服租赁市场进行检查，包括价格公示、妆造细节、热情服务等多个方面，保障汉服租赁市场规范有序，充分保护消费者合法权益。 记者从洛阳市市场监管局了解到，春节假期12315热线保证24小时畅通，确保各类诉求24小时内事事有回音、件件有落实，接到投诉举报事项后，5分钟响应、半小时见面，第一时间到场处置。对于每天接收的投诉事项，能够当天办结的，当天办结并反馈给诉求人；不能当天办结的，联系诉求人和被诉方进行充分沟通，提出合理化的解决办法。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图）