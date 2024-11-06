正月初三 博物馆里缝制蛇元素香包

正月初三，洛阳周王城天子驾六博物馆举行了一场主题为“灵蛇献瑞迎新春”的社教活动。活动中，馆内老师为市民游客讲解包含蛇元素的文物，并带着大家一起缝制蛇元素香包，体验优秀传统文化。
正月初三，洛阳周王城天子驾六博物馆举行了一场主题为“灵蛇献瑞迎新春”的社教活动。活动中，馆内老师为市民游客讲解包含蛇元素的文物，并带着大家一起缝制蛇元素香包，体验优秀传统文化。
正月初三，洛阳周王城天子驾六博物馆举行了一场主题为“灵蛇献瑞迎新春”的社教活动。活动中，馆内老师为市民游客讲解包含蛇元素的文物，并带着大家一起缝制蛇元素香包，体验优秀传统文化。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李晶晶 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605