正月初三 博物馆里缝制蛇元素香包

正月初三，洛阳周王城天子驾六博物馆举行了一场主题为“灵蛇献瑞迎新春”的社教活动。活动中，馆内老师为市民游客讲解包含蛇元素的文物，并带着大家一起缝制蛇元素香包，体验优秀传统文化。

正月初三，洛阳周王城天子驾六博物馆举行了一场主题为“灵蛇献瑞迎新春”的社教活动。活动中，馆内老师为市民游客讲解包含蛇元素的文物，并带着大家一起缝制蛇元素香包，体验优秀传统文化。（洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李晶晶 文/图）