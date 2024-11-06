洛阳“童梦狂欢年”精彩活动全面启动

潮童闹春、玩偶大联欢……30日，洛阳从政坊游园“童梦狂欢年”主题活动系列演出全面启动，打造专属儿童游乐空间，市民游客与萌宠和卡通人物互动，欢乐游园、趣味遛娃，乐在其中。
潮童闹春、玩偶大联欢……30日，洛阳从政坊游园“童梦狂欢年”主题活动系列演出全面启动，打造专属儿童游乐空间，市民游客与萌宠和卡通人物互动，欢乐游园、趣味遛娃，乐在其中。
潮童闹春、玩偶大联欢……30日，洛阳从政坊游园“童梦狂欢年”主题活动系列演出全面启动，打造专属儿童游乐空间，市民游客与萌宠和卡通人物互动，欢乐游园、趣味遛娃，乐在其中。
据悉，从政坊“童梦狂欢年”主题活动将持续至2月4日，其间实行免费入园，带上小朋友来这儿撒欢吧！（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 王笛 文/图）
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