回乡客亲遗失手机 洛阳警民接力物归原主

“我们的祖先就是河南的，我来这边感觉很亲切，河南人实诚！”春节前夕，洛阳市公安局偃师分局首阳山派出所值班民警李晨曦收到了一条来自回乡客亲的感谢微信。

“我们的祖先就是河南的，我来这边感觉很亲切，河南人实诚！”春节前夕，洛阳市公安局偃师分局首阳山派出所值班民警李晨曦收到了一条来自回乡客亲的感谢微信。

1月26日，一名热心群众来到首阳山派出所求助，称其在路上捡到一部手机，等了很久失主也未打电话来寻找。于是，他才将手机送到派出所，请求民警寻找失主。

接到求助后，民警立即对热心群众拾金不昧的行为表示称赞，并对捡拾到的手机进行登记。

随后，民警通过各种方式联系失主家属，但由于失主是从福建回偃师祖籍过春节的客家人，沟通不畅，误以为民警是诈骗人员。

正在这时，群众捡到的手机突然响起。民警接听后，得知是失主借用他人通讯设备打来。经核对无误后，民警将手机归还给了失主。

“太感谢你们了，真是没想到我能这么快就找回我的手机。”失主接过失而复得的手机，握住民警的手连连道谢。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 魏伟 文／图）