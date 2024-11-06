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第13年，沿着“温暖回家路”回家
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.01.24 11:28
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返乡人员欢乐回家。吴永华/摄

　　“谢谢你们，我们回家啦！”1月23日上午11时，两辆满载着100余名务工返乡人员的“点对点”专车从娄底火车站广场缓缓驶出，隔着玻璃，返乡人员笑容满面，挥手告别，踏上回家路。

　　这已是娄底连续13年举办“温暖回家路”公益活动，今年“欢迎回家”的氛围再次升级，将归乡的温情推向了新的高潮。随着“年味娄底·情满湘中，打造温暖城市”系列主题活动中的“湘融湘爱 春暖农民工”2025年温暖回家路公益活动的正式启动，回家之路更加温情满满。

　　今年的温暖回家路活动内容丰富，全方位覆盖了返乡人员的需求，涵盖了“就业服务进万家”全面促进就业活动、“权益守护·温暖归途”农民工维权专项行动、“湘融湘爱·三湘邮情”系列服务活动、“暖冬行动”志愿服务活动等八大主题，每一项活动都旨在让返乡人员感受到来自家乡的温暖与关怀。

志愿者发放爱心礼包。刘新山/摄

　　“老乡们好，欢迎回家！”在火车站、高铁站、高速收费站出口，300余名志愿者将一个个精心准备的爱心礼包递到返乡人员手中。礼包里，不仅有寓意吉祥的“福”字、实用的就业创业政策宣传资料，还有家乡特色的点心和可爱的蛇年公仔，承载着对返乡人员的欢迎与祝福。同时，志愿者还提供路况指引、政策咨询、紧急救援联络等一系列贴心服务，用实际行动诠释“温暖回家路”的真谛，用温情驱散返乡人员旅途的疲惫与寒冷。

　　“一下火车，心里就暖洋洋的。”提着大包小包的娄底籍返乡农民工李大哥一出火车站，就被热情的志愿者团团围住。大家帮他提着行李，引领他坐上免费的“点对点”专车。“感谢政府，为我们办了大实事、大好事！”李大哥感慨万千。

线上直播带岗。刘新山/摄

　　线下志愿服务如火如荼，线上活动也是亮点纷呈。“求职创业补贴的对象是零就业家庭、防止返贫监测对象家庭和特困人员中的高校毕业生……”在“直播带岗·云聘未来”创新就业直播间，人社专家通过生动的讲解和直观的展示，为求职者提供了全面深入的政策讲解和职业发展指导。

　　“我在他乡还好，但无时无刻不在想念家乡。”“温暖回家路·娄底人在他乡”短视频征集活动中，天南地北的娄底人拿起手机，或深情讲述，或含泪微笑，将对家乡的美好祝愿与深深眷恋融入镜头。

　　凭一双巧手钩编“幸福生活”的“梅山姑娘”伍娟；以一碗热气腾腾的青树坪米粉为起点，书写创业传奇的“米粉大王”阳小民；研发植物涂料，只为让建筑更“清新”的90后“海归”青年王家龙……这些在“温暖回家路·我们的故事”系列宣传中涌现的就业创业典型，不仅是娄底儿女拼搏奋斗的真实写照，更是他们对家乡深情厚谊与无私奉献的生动诠释。

　　无论身处何方，家永远是最温暖的港湾。娄底市以“温暖回家路”公益活动为载体，用真情和爱心为返乡游子打造了一条幸福、快乐、温暖的回家路。(罗江 王星)④
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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