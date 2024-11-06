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以浓郁年味提振消费（河洛谈）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.01.24 08:36
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　　年味大集上，蜜汁红薯、四喜丸子等“洛阳味道”的年夜饭礼盒，不仅吸引本地市民竞相抢购，还获得众多外地食客青睐，迫不及待线上下单；城市民宿里，挂灯笼、写春联、灯光秀，既有洛阳特色又有家的氛围，别样的住宿体验引来了一张张入住订单；牡丹大棚中，一株株年宵牡丹整装待发，将为全国老百姓带去国色芳华……春节将至，洛阳处处洋溢着浓郁年味，让红火的消费市场升腾起更多热气。

　　消费，一头连着千家万户的高品质生活，一头连着氛围产业的高质量发展，是经济增长的重要引擎。春节前后作为传统消费高峰，更是观察消费走向的重要窗口，折射出城市消费市场的底色与成色。前不久，中央经济工作会议明确提出要大力提振消费，并实施提振消费专项行动；2025年河南省政府工作报告中，提出要加力提振消费，并支持郑州、洛阳建设国际消费中心城市。政策红利的持续释放、重点工作的明确部署，都显示出提振消费的重要意义。

　　可预见的是，春节期间洛阳将迎来大批返乡人员和国内外游客，如何营造年味十足的消费场景与消费体验氛围，让老百姓在消费的同时更能感受到洛阳浓厚的文化氛围与城市魅力，是有效促进消费的关键。这段时间，我们启动“穿越盛唐洛阳年”2025跨年迎新惠民消费季系列活动，组织商家推出年夜饭优惠套餐、年货套餐礼盒；鼓励知名汤馆等特色餐饮商家延长营业时间，引导全市特色酒店开展优惠住活动；联合美团、抖音等平台，联动大型商业综合体和超市开展全城打折狂欢、发放消费券。一揽子迎新年、促消费、惠民生的举措，充分显示了要激活消费“一池春水”的信心与决心。

　　消费开心购，幸福过大年。进一步将文化与商业巧妙融合、细致贴心做好各项服务，让年味在此沸腾、在此延续，我们就能为老百姓带来更多实惠与惊喜，以活力十足的春节消费为经济发展提供有力支撑。（洛平）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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