积极应对低温雨雪天气 全力保障群众平安出行

昨日，副市长李新红带领有关部门负责同志，就冬季道路安全运营工作进行督导调研。
昨日，副市长李新红带领有关部门负责同志，就冬季道路安全运营工作进行督导调研。
昨日，副市长李新红带领有关部门负责同志，就冬季道路安全运营工作进行督导调研。
李新红一行先后前往洛阳市政集团、省交投洛阳分公司、洛阳汽车站、孟津区机械化养护中心，分别对城市区道路、高速公路、国省干线保通工作进行调研，详细了解应急物资储备、除雪机械和人员配备等情况，并观摩应急演练。
李新红指出，目前正值春运且寒潮来袭，全市道路交通安全工作面临严峻考验。各级各部门要坚持未雨绸缪，加强物资储备，强化桥梁、急弯、陡坡等重要路段的路况巡查，确保城市区道路、高速公路、国省干线及交通场站安全畅通。要切实增强安全意识、责任意识，排查安全隐患，做好风险管控，坚决遏制重大事故发生。要针对低温雨雪天气可能引发的道路结冰、旅客滞留等问题，进一步完善应急预案，加强值班值守，强化调度研判，全力保障群众平安出行和物流畅通有序。 （洛报融媒·洛阳网记者 赵硕）
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