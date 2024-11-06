洛阳威尔若普：全力赶订单 冲刺开门红

近日，在洛阳威尔若普检测技术有限公司，工作人员加紧生产钢丝绳无损检测设备，奋力冲刺首季“开门红”。
近日，在洛阳威尔若普检测技术有限公司，工作人员加紧生产钢丝绳无损检测设备，奋力冲刺首季“开门红”。
近日，在洛阳威尔若普检测技术有限公司，工作人员加紧生产钢丝绳无损检测设备，奋力冲刺首季“开门红”。
该公司位于洛阳北航科技园，生产的钢丝绳无损检测设备，利用弱磁技术可对钢丝绳进行实时检测，发现问题并及时预警，保障安全生产。目前，该公司产品广泛应用于矿山、港口、石油、索道、电梯、起重机等领域，畅销国内外市场。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张玉书 董洁 摄）
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