23日，在新春佳节即将来临之际，市长徐衣显走访慰问离退休老同志、专家学者代表和洛阳市军分区，代表市委市政府向他们为洛阳经济社会发展作出的重要贡献表示衷心感谢，致以诚挚问候，送上新春祝福。

徐衣显走访慰问离退休老同志、专家学者代表和洛阳军分区

诚挚祝福温暖迎春共话发展新愿景

赓续传统鱼水情深共谋双拥新篇章

23日，在新春佳节即将来临之际，市长徐衣显走访慰问离退休老同志、专家学者代表和洛阳市军分区，代表市委市政府向他们为洛阳经济社会发展作出的重要贡献表示衷心感谢，致以诚挚问候，送上新春祝福。

“给您拜个早年”“祝您健康长寿。”徐衣显到段运劳、李传安等离退休老同志家中，送上新春祝福和问候，并与他们促膝交谈，拉家常、问冷暖、话发展，介绍了去年全市经济社会发展取得的丰硕成果，认真征求对市委市政府工作的意见建议，希望老同志们发挥政治优势、经验优势、威望优势，一如既往关心支持洛阳工作，多提宝贵意见、多献高招良策，并反复叮嘱相关部门要带着感情、带着责任做好服务保障工作，善谋为老之策、多办利老之事，让他们共享发展成果、安享幸福晚年。老同志们纷纷感谢组织的关怀，对全市经济社会发展的成绩给予高度评价，表示将全力支持市委市政府工作，尽己所能、发挥余热，为洛阳建设发展贡献更多力量。

洛阳是驻军大市、兵员大市，拥军优属的光荣传统深入人心、代代相承。在洛阳军分区，徐衣显向广大官兵致以崇高敬意和节日问候，对洛阳军分区在全面从严治党、练兵备战方面取得全省先进双第一的优异成绩表示祝贺。他说，近年来，驻洛部队和广大官兵积极融入全市发展大局，视驻地为故乡、把人民当亲人，以实际行动诠释了军地“一家亲”、军民“鱼水情”。希望驻洛部队和广大官兵继续发扬拥政爱民优良传统，立足地方所需，回应群众所盼，发挥部队所能，为现代化洛阳建设保驾护航、再立新功。洛阳市将持续深化军地协作，全力支持驻洛部队练兵备战，加强国防动员和后备力量建设，落实拥军优属政策，用心用情用力解决好“后路”“后院”“后代”问题，把双拥模范城的“金招牌”擦得更闪亮，共同谱写新时代军地共建新篇章。

人才是科技创新的第一资源。徐衣显到普莱柯生物看望慰问中原学者、国家兽用药品工程技术研究中心主任田克恭，详细了解科研攻关、市场拓展和P3实验室运行等情况；到河南科技大学看望慰问高端轴承河南省协同创新中心主任叶军，深入探讨科创融合、产学研用等工作，充分肯定他们作为科技领军人才扛牢使命担当、勇攀科技高峰取得的优异成绩，衷心感谢他们为洛阳创新聚力、产业聚链、发展聚能作出的突出贡献。徐衣显希望广大科研工作者弘扬科学家精神，坚持“四个面向”，努力攻坚关键核心技术，大力推进成果就地转化，为现代化洛阳建设提供更多智力支持、科技支撑。洛阳市将持续完善政策、健全机制，搭建汇才聚智的创新平台，构建多元融合的创新生态，培育更多优秀的“本土院士”、领军人才，打造动能强劲、活力迸发的高水平国家创新型城市和区域重要人才中心。

河南科技大学党委书记、校长王洪彬，市领导刁国泰、陈彦波、王国辉等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)