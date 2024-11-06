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洛阳市迎新春职工文化惠民系列活动开启
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.23 18:27
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　　近日，洛阳市总工会采取线上直播、线下同步观看的方式在洛阳市职工活动中心举办“2025年迎新春职工戏曲大舞台”活动。这是洛阳市总工会开展的迎新春职工文化惠民系列活动之一。春节期间，洛阳市总工会还将组织开展这些迎新春职工文化惠民系列活动——

　　“理响洛城·新春走基层”党的创新理论宣讲活动。利用工会服务阵地，市总工会将联合市委宣传部，在春节期间开展“理响洛城·新春走基层”党的创新理论宣讲活动，进一步推动基层理论宣讲走深走实，教育引导广大基层群众以更加昂扬向上的精神面貌和进取姿态投身现代化建设洛阳实践中。

　　“送万福·进万家”书法公益活动。继续组织书法家和书法爱好者深入基层企业、工地、工会服务阵地，为职工群众书写、赠送春联和“福”字。

　　“中国梦·劳动美·工会情”洛阳工会千场文化活动进基层。组织职工文艺团队、文体骨干，深入基层企业、重点工程建设项目一线、基层社区、邻里中心及新时代文明实践中心为新就业形态劳动者、外地留洛务工人员等开展以送文艺、送电影、送书画、送培训、送讲座等“五送”为主要内容的公益性送文化活动。

　　职工体育节暨“洛工杯”系列体育赛事活动。春节期间，各县区工会、直属基层工会可因地制宜开展丰富多彩的职工体育赛事，促进职工身心健康，展现工人阶级积极向上的精神风貌，营造欢乐祥和的节日氛围。

　　“共享新春团圆饭”慰问活动。全市各级工会组织可依托工会大食堂、工会驿站等职工服务阵地，邀请坚守岗位的劳动者代表共享团圆饭，举行团圆大拜年活动。

　　“送文化”职工观影活动。从1月29日(正月初一)至2月13日(正月十六)，洛阳市总工会将举办春节“送文化”职工观影活动，每天15时、19时在洛阳市职工活动中心为全市职工免费放映电影两场，同时面向全市基层工会组织发放“致敬劳动者”专场入场券3万张。

　　“洛工惠”线上普惠活动。洛工惠App线上普惠活动持续发力，分阶段开展线上互动主题活动，提供节日“不打烊”的网络普惠服务。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 夏若茵 张涛）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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