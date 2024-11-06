最高20万元！洛阳积极部署一季度企业满负荷生产奖励申报

23日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市积极部署2025年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作，单个企业最多可获20万元奖励。

23日，洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市积极部署2025年第一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金申报工作，单个企业最多可获20万元奖励。

作为全省推动2025年第一季度经济“开门红”系列政策措施之一，此次申报面向在2025年3月31日前纳入且仍在省统计部门规模以上工业企业库的工业企业(独立法人)，其中实现今年一季度满负荷生产的企业可获得10万元财政奖励，实现满负荷生产且营业收入同比增长10%以上的企业可获得20万元财政奖励。奖励资金由省级和属地财政按照1∶1比例分担。

企业符合以下条件之一的可被认定为一季度满负荷生产：

主要能耗为电力的直供电企业，季度用电量不低于去年同期，月均用电量不低于去年月用电量峰值80%；

非直供电企业及在2024年4月1日后技术改造后能耗水平发生重大转变，或确实无法采取第1项标准进行认定的企业，季度营业收入不低于去年同期，月均营业收入不低于去年月营业收入峰值的80%。

为鼓励企业积极生产，去年洛阳共兑现规上工业企业满负荷生产财政奖励资金3780万元，支持248家企业复工复产、达产达效。后续全市工信等部门将认真落实全省“开门红”28条措施和全市32条措施，全力做好节后复工复产、工业运行监测、企业服务保障、满负荷生产奖励、工业项目建设、春节期间生产安全等各项工作，确保开好局、起好步，为全年产业高质量发展打下良好基础。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 刘飞 文/图）