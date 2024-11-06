中航光电参与编制两项成果亮相2025全球计算大会

23日，洛报融媒记者从中航光电科技股份有限公司获悉，在近日召开的2025全球计算大会上，该企业参与编制的《冷板式液冷整机柜服务器技术规范》和《液冷盲插快接头发展研究报告》2项成果正式发布，为液冷技术发展贡献“洛阳智慧”。

23日，洛报融媒记者从中航光电科技股份有限公司获悉，在近日召开的2025全球计算大会上，该企业参与编制的《冷板式液冷整机柜服务器技术规范》和《液冷盲插快接头发展研究报告》2项成果正式发布，为液冷技术发展贡献“洛阳智慧”。

其中，《冷板式液冷整机柜服务器技术规范》覆盖机柜、液冷、服务器节点等系统，为研发、制造人员提供清晰“路线图” ，通过统一标准加速技术迭代更新，为数据中心产业技术升级与规模化市场应用注入了新动力。

《液冷盲插快接头发展研究报告》由中国信息通信研究院牵头起草，是业内首个专门针对液冷盲插快接头的分析报告。该报告聚焦盲插快接头这一液冷系统关键组件，对其发展态势、在标准化进程中面临的瓶颈，以及具有代表性的应用案例进行了全面且细致的剖析，为推动液冷产业标准化发展提供重要指引。

液冷技术是一种利用液体作为热交换媒介，将电子设备或机械装置产生热量带走的高效冷却方式。近年随着人工智能、大数据分析和高性能计算等领域对算力需求的急剧增长，数据中心的服务器功率密度不断提升，液冷技术因具备更高的散热效率逐渐成为主流应用。

作为国内较早具备整体液冷散热系统方案提供能力的供应商，近年中航光电精准锚定算力产业的发展航向，持续加大数据中心液冷技术创新力度，推出的流体连接器、冷板、液冷机箱、管路、CDU、浸没TANK，以及定制化整套液冷散热解决方案等多项产品，广泛应用于高端装备制造领域中的数据中心、超算、储能、风电等领域，并成功参与主编多项国家标准、行业标准。后续企业将持续提升核心竞争力，不断优化技术方案，进一步助力人工智能赋能千行百业。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 宋笑笑 文/图）